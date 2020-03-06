國民黨魁補選 江啟臣：對投票率不樂觀

國民黨主席候選人江啟臣6日表示，因疫情及投開票所減半，他對投票率抱持較不樂觀的態度。中央社記者王承中攝 109年3月6日

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨主席補選明天舉行，候選人江啟臣今天表示，因為疫情及投開票所減半，他對投票率抱持較不樂觀的態度，且投開票所減半，嚴重影響選舉公平性，但呼籲黨員用選票表達對候選人的支持，給予未來黨主席有改革的支持基礎。

國民黨主席選舉7日舉行，由前副主席郝龍斌和青壯派立委江啟臣兩人競爭；此次具有投票權的黨員有34萬5000多人。郝龍斌今天表示，受到疫情影響，再加上投開票所少，他估投票率不會超過4成，只要拿下7萬5000票至8萬票就當選，他也朝這個方向努力。

江啟臣上午在立法院受訪時表示，目前他對投票率是抱持比較不樂觀的態度，因為除了疫情外，這次黨主席選舉的投開票所，也較上次減少一半，影響投票率。很多基層也反映不方便，會影響投票意願，他也不斷跟黨中央反映，但黨中央不曉得有何原因而不處理，相當遺憾。「這會嚴重影響選舉的公平性」。

江啟臣指出，這次選務他也看到很多缺失的地方，若他當選，這些選務缺失都不該發生，國民黨作為歷史悠久的政黨，若連選務都辦得如此，怎麼談改革，但他要再次呼籲，若要改革，請所有黨員務必要用選票來表達支持，給予未來黨主席有改革的支持基礎。

江啟臣表示，他從政時間短，黨務工作過去涉獵不深，而郝龍斌比他資深，勢必也比他更了解情況，但更了解是否代表就一定能改革，以及過去以來改革的地方在哪裡，大家都可以拿出來檢視，重點在於候選人是否符合黨員心中的期待。

江啟臣指出，他始終認為黃復興黨部是國民黨重要的資產，也是最忠貞的黨員，但卻一直聽到有耳語在中傷他，說若他當選就可能裁撤黃復興黨部，這對他是非常大的傷害跟抹黑，他必須要嚴正澄清。他希望這些最忠貞的黨員可以一起為黨進行最艱難的改革任務。

江啟臣表示，改革對象絕對不是人，而是積弊與陋習，國民黨好，黃復興黨部就會更好，這本身就是相輔相成的問題，而非簡單的存廢問題，且他也從未說過要廢，希望謠言止於智者，不要再傳。

有關於兩岸論述，江啟臣指出，他認為中華民國是主權獨立的國家是底線，也不需要去懷疑，對岸要正視中華民國存在的事實，也要正視兩岸分裂分治的現狀。在這基礎上用什麼樣的方式論述，他目前是持開放態度。

江啟臣表示，作為黨主席必須要讓黨內有討論空間，也聽聽各界意見。台灣是民主社會，民眾對於兩岸的期待跟看法，希望國民黨扮演什麼角色，黨主席必須海納百川，聽取不同意見，再經內部討論共識的整合，最後有具體的論述方向，這是他在兩岸的主張跟方向。（編輯：林興盟）1090306