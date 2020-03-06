國合會與國研院合作 用福衛五號拓展科技援外

（中央社記者陳韻聿台北6日電）國合會今天表示，將與國家實驗研究院合作，提升跨領域援外計畫的科技含量，初步規劃以海洋科技和遙測技術等為重點領域，並善用台灣第一個完全自主研發的光學遙測衛星「福衛五號」的技術能量。

國際合作發展基金會長期運用台灣在農業、公衛醫療、資通訊、環境及教育等領域的優勢援助友邦，昨天與國家實驗研究院簽署合作備忘錄，計畫以新科技協助友邦達成「海洋生態」、「氣候行動」等聯合國永續發展目標。

國合會表示，國研院擁有8個國家級實驗研究中心，雙方未來將在衛星遙測、地震防災、海洋及森林保育、碳計算、高速網路，以及物聯網等議題進行合作，以回應友邦及友好國家的各項需求，提升台灣能見度。

國合會指出，目前初步規劃協助友邦帛琉執行「珊瑚礁生態資源保育及永續利用先期計畫」，借重國研院台灣海洋科技研究中心的水下實地攝影搭配空拍影像科技、福衛五號衛星遙測技術等，建立大、中及小尺度的海洋珊瑚礁監控及預警系統，協助友邦更好掌握及監控海洋資源消長即時狀況。

此外，透過海底資源盤點與虛擬實境等影像處理技術，台灣還將協助帛琉打造永續藍色觀光產業。

國合會另將與國研院的國家太空中心合作，運用福衛五號的衛星資源及遙測技術，協助宏都拉斯、尼加拉瓜、貝里斯等友邦建立多層次環境監控體系，強化森林蟲害管理、環境保護以及災害預防與應變能力。

國合會指出，正構思運用國研院國家高速網路與計算中心的大數據、人工智慧等新興技術，協助友邦提升各項特色化產品的國際競爭力。（編輯：郭萍英）1090306