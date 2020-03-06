印度武漢肺炎確診又添1例 累計31例

（中央社記者康世人新德里6日專電）印度衛生與福利部今天宣布新增一起武漢肺炎確診病例，累計病例達31例。這名病例曾有赴泰國和馬來西亞的旅行史，目前在醫院隔離治療，病情穩定。

印度衛福部聲明說，目前有31個2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，其中包括16名義大利公民。

聲明指出，根據最新旅遊建議，所有國際旅客在抵達印度後，都必須接受全面醫療檢測（如體溫測量）。

衛福部強調，印度已做了足夠的篩檢措施，除在全印度已設有篩檢措施的21個機場外，又增加了9個機場設立篩檢措施，讓擁有篩檢措施的機場達到30個。

衛福部也建議，應避免大型集會，把集會延後到疫情受到控制為止。

印度媒體報導，陸軍總部已下達指示，要各級部隊準備應對武漢肺炎疫情緊急狀況，並說軍方將實施「適當的控制」，避免或延後節日慶祝、官兵福利活動和公共集會等不必要的聚會，直到疫情改善為止。

由於已出現社區傳播，印度政府除要求各省、各縣市區和各村成立疫情緊急應變小組外，今天也由衛福部與世界衛生組織（WHO）合作，透過視訊與來自印度各省的280名衛生、鐵路及國防官員和準軍事部隊醫院代表，舉辦為期一天的國家級應對疫情培訓。

衛福部長瓦德漢（Harsh Vardhan）告訴與會者，中央政府將盡全力協助各地方政府對抗疫情，也請各地政府和中央政府合作。

為阻止疫情擴散，印度國會今天發出通知，限制在國會的聚會和訪客入內，且從下週開始，國會議員將無法在國會辦公室會見訪客，議員也不能帶訪客參觀國會。

新德里市政府昨天宣布後，今天所有小學開始關閉，直到3月31日。

新德里的五星級飯店和重要場所，已要求訪客入內前先量體溫；衛福部也透過社群媒體和各種管道，以漫畫宣導如何做好勤洗手等個人衛生，加強防疫。

印度首位被倫敦的皇家學會（Royal Society）選為成員的基督教醫學院教授康嘉甘迪普（Gagandeep Kang）告訴印度新聞信託社（PTI），目前的治療都只是抑制發燒和咳嗽等症狀的支持性治療，4／5的患者會自我好轉，大眾不必太驚慌。（編輯：陳永昌）1090306