護台灣人平等受僱權 美推挺台法案外交部感謝

（中央社記者陳韻聿台北6日電）為支持台灣公民在國際金融組織公平就業，2名美國聯邦眾議員日前提出法案，要求白宮採取具體行動。外交部今天對此表示感謝，並將與美方密切合作，以確保國人的平等受僱權。

共和黨籍眾議員狄普敦（Scott Tipton）和民主黨籍眾議員史考特（David Scott）2月28日提出「2020台灣公平僱用法」（Employment Fairness for Taiwan Act of 2020）。

根據法案內容，美國財政部長應指示各國際金融機構內的美籍執行董事發聲並動用表決權，以確保這些機構的人員僱用不歧視台灣公民。法案並要求財政部每年提交報告說明執行進展。

美國新聞網站Axios去年12月披露，聯合國體系下的世界銀行（World Bank）去年稍早告訴現任及可望被僱用的台籍員工，須出示中國護照才能保住工作或被錄用，導致一些受影響的人離開世銀。消息引發軒然大波。

外交部發言人歐江安今天表示，外交部誠摯感謝美國國會不分黨派，以具體行動支持台灣參與國際組織。台灣方面將密切關注法案的後續發展，並持續以務實態度與美方立法及行政部門密切合作，以確保國人在國際組織不因國籍受到歧視、擁有平等受僱權利，以貢獻專業所長。（編輯：楊凱翔）1090306