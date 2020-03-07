國民黨主席及中常委選舉冷清 勝負傍晚揭曉

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨主席補選、中常委選舉今天投票，受年初總統及立委選舉國民黨敗選氛圍、以及疫情影響，選情冷清，兩位黨主席候選人郝龍斌和江啟臣對投票率都不樂觀；黨務系統估選舉結果下午6時後揭曉。

國民黨主席補選、中常委選舉今天上午8時至下午4時投票，全國共分271個投開票所，投票完畢後隨即開票。

黨主席補選由前副主席郝龍斌與青壯派立委江啟臣兩人競爭，郝龍斌上午至台北士林的投票所完成投票；江啟臣也在台中市長盧秀燕等人陪同下至台中市黨部完成投票。

郝龍斌說，選舉選情冷可能是國民黨敗選後大家失望，另外疫情也讓大家畏懼，還有投開票所不夠、投票不方便等也是關鍵因素，他擔心投票率低會影響選舉結果。

至於年輕人投票率低的問題，郝龍斌說，國民黨的年輕黨員比較少，相對比例就低，怎麼爭取年輕人認同、加入國民黨，是下一任主席最重要的事。

媒體記者詢問，投票所是否會成防疫漏洞，郝龍斌說，台灣還沒有發生社區感染，只要保持適當距離、做好個人防護準備，投開票所同仁都做了相關預防措施，應該沒有太大問題。

前總統馬英九和前黨主席吳敦義上午也先後至台北市黨部投票。 媒體詢問，黨內選舉是否有團結，馬英九說，應該有，媒體追問，但有黑函事件發生，馬英九說，小規模的狀況不能作為代表。

吳敦義則說，踴躍投票就是團結；馬英九說，補選投票率本來就不會很高，跟氣氛、疫情都有關係，所以他一定要來投票。（編輯：郭無患）1090307