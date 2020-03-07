外交部因應疫情 春節前即建立緊急應變機制

（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院外交及國防委員會9日將邀請外交部長吳釗燮進行業務報告；依據外交部書面報告內容，外交部於1月武漢肺炎疫情尚未全球大擴散初期，即通電各駐外館處隨時啟動既有的緊急應變計畫。

此外，外交部也請各館處依據駐在國疫情發展，隨時檢視及補強相關應變計畫，而在農曆年前外交部就因應武漢肺炎，建立緊急應變機制及群組，由吳釗燮親自督導。以上因應作為，都是為維護旅外國人的權益與安全，以及確保駐外館處在當地疫情嚴峻時，仍維持正常運作。

立法院外交及國防委員會9日將邀請吳釗燮報告業務概況，並備質詢。

根據外交部的書面報告內容，除了回顧過去4年來踏實外交的整體成果，也說明當前台灣推動外交工作所面對的外部局勢變化和挑戰，並就未來重點工作方向進行說明。

書面資料指出，過去4年來，政府努力維持台海穩定現狀，既不挑釁，也不激化，堅持「和平、對等、民主、對話」是兩岸良性互動、長久穩定發展的關鍵，然而中國卻在國際上持續對台灣打壓進逼，企圖消滅台灣的主權，以及限縮台灣在國際上的生存空間，不僅先後利誘奪取台灣的邦交國，更阻撓台灣的國際參與，破壞台海及亞太區域的穩定。

面對挑戰，外交部秉持互惠互助的原則，積極推動「踏實外交」，除了全力鞏固邦交關係，並提升和理念相近國家的實質關係，交往層級提高，合作範圍擴大，在民主治理、婦女賦權、宗教自由、假訊息防制、公共衛生和氣候變遷等全球議題上，都能有效的深化交流，讓台灣能為國際社會做出貢獻。

關於武漢肺炎疫情部分，書面報告中提到，台灣位在防疫最前線，有優異的防疫能力和成效，也有意願為國際社會做出貢獻，目前正和美國等理念相近國家合作防疫。

此外，在武漢肺炎疫情擴散之際，外交部會與其他各部會通力防疫，保障國人健康，持續積極爭取充分參與WHO（世界衛生組織）相關會議與機制，並與其他友好國家合力防疫，為區域和全球防疫做出具體貢獻。

面對當前嚴峻複雜的局勢和挑戰，外交部表示會持續推進「踏實外交」，各項重點工作或方向包括，全力鞏固現有邦交關係，包括強化駐館人力與資源和加強掌握相關情資，也會持續推動高層互訪，並在既有良好的基礎上，推動雙邊合作計畫，並會持續和美國等重要友我國家共同協助友邦，維護太平洋區域的民主法治，但重申絕對不會和中國做無謂的金錢外交競逐。（編輯：張均懋）1090307