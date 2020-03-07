臉書報案引議論 游錫堃坦承不對要改進

（中央社記者溫貴香台北7日電）立法院長游錫堃臉書自爆被歹徒恐嚇，引發議論，他今天表示，「當然不對、要改」，並說，已與內政部長徐國勇、警政署長陳家欽就相關機制運作交換意見，也對警方的關心表達謝意。

對於此事引發外界批評，游錫堃友人透露，游錫堃不會耍官威，而是今年是林宅血案40週年，這一年對游錫堃而言，是人生非常痛苦的階段；當年游錫堃小兒子游翔剛出生，大兒子游秉陶還小，游錫堃被當作林宅血案的嫌疑犯，被約談20幾次。

該人士進一步說，民進黨1986年創立，參與創黨的游錫堃把妻兒帶到省議會台北會館安置，預想組黨當天或第二天被抓的時候，可以向太太與孩子好好說明，游錫堃談論到此，常常哽咽到說不出話來，那是游錫堃心裡的痛。

游錫堃的妻子楊寶玉曾提及，游錫堃從事政治運動，幾乎沒有時間陪孩子，對孩子而言，爸爸的時間是一種奢求；小兒子游翔申請出國留學，離家時在留給媽媽的紙條中寫到父親連給5分鐘的時間都沒有。

游錫堃友人說，游翔結婚後去年有了孩子，游錫堃當了阿公，總是想竭盡所能彌補對孩子童年的虧欠，至少保護他們的生命安全，這是最起碼的責任。

游錫堃接受中央社訪問，對往事不願多談，僅表示10幾年都是平民百姓，凡事不假手他人，麻煩別人。

對於這次被恐嚇，但選擇用臉書公告周知引發批評，游錫堃說「這個部分，當然不對，我要改」。事情發生後，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽都有與他會晤，並針對相關機制運作交換意見，他也對警方的關心表達謝意。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1090307