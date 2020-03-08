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WHO將台灣排除全球防疫體系 外交部：政治因素

最新更新：2020/03/08 16:23

（中央社記者游凱翔台北8日電）武漢肺炎疫情在全球持續延燒，外交部今天表示，台灣位在防疫最前線，有優異防疫能力及成效，也願貢獻國際社會，但WHO等全球防疫的聯合國機構，仍因政治因素將台灣錯標在中國之下，把台灣排除在全球防疫體系外。

外交部長吳釗燮明天將赴立法院業務報告，這份報告書已送抵立法院。根據報告內容指出，武漢肺炎在全球肆虐，台灣位在防疫最前線，有優異防疫能力和成效，也有意願貢獻國際社會，目前正和美國等理念相近國家合作防疫。

但外交部表示，世界衛生組織（WHO）、國際民用航空組織（ICAO） 等進行全球防疫的聯合國機構，仍因政治因素將台灣錯誤標註在中國之下，將台灣排除在全球防疫體系之外，無視台灣全體國民健康權益，更連帶影響國民旅遊及台灣籍航空公司飛航權益。

外交部指出，過去4年來，政府努力維持台海穩定現狀，既不挑釁，也不激化，堅持「和平、對等、民主、對話」是兩岸良性互動、長久穩定發展的關鍵。但中國卻在國際上持續對台灣打壓進逼，企圖消滅台灣主權，及限縮台灣在國際上的生存空間，不僅先後利誘奪取台灣的邦交國，更阻撓台灣的國際參與，破壞台海及亞太區域的穩定。

外交部強調，面對這些挑戰，外交部秉持互惠互助的原則，積極推動 「踏實外交」，除了全力鞏固邦交關係，並提升和理念相近國家的實質關係。

台美關係部分，外交部指出，台美關係堅實穩固，穩健提升，除增進互信之外，也持續透過相關管道強化夥伴關係，並擴大合作領域。

台日關係部分，外交部表示，台日關係穩健發展，日本近年在國際場域更支持台灣，顯示雙方的雙邊互動逐漸發展至多邊議題，例如首相安倍晉三在國會應詢時重申支持台灣參與WHO的立場。

台歐關係部分，外交部指出，台歐關係持續穩健邁進，雙方在共享的核心理念與民主、自由及人權等價值上，繼續深化交流合作，台灣成為歐洲在亞洲的「價值夥伴」。

外交部最後強調，將全力鞏固現有邦交關係，包括強化駐館人力與資源、加強掌握相關情資，也會持續推動高層互訪，並在既有良好基礎上推動雙邊合作計畫，並持續和美國等重要友台國家共同協助友邦，維護太平洋區域的民主法治，但絕不會和中國做無謂的金錢外交競逐。（編輯：林興盟）1090308

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