林右昌：疫情看出專制政權和台灣距離有多遠

二二八事件當時，中國曾調派部隊3月8日從基隆港上岸；今年適逢二二八73週年，基隆市政府8日在海洋廣場舉辦追思活動，市長林右昌（右3）及參與者將鮮花丟入基隆港內，向當年受難者致意。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 109年3月8日

（中央社記者沈如峰基隆8日電）基隆市政府今天舉辦二二八追思紀念會。市長林右昌說，武漢肺炎讓大家看到，威權專制政府是何種樣子，這又和台灣的社會有多遠的距離，也讓台灣人民更了解自己國家的意義。

往年基隆市政府在2月28日當天，都在中正公園上的二二八紀念碑舉辦追思活動。後來有受難家屬認為，在與事件完全沒有關聯的地點舉辦相關活動，受難者無法安息。市政府於是近年來改在3月8日，也就是當年鎮壓軍隊從基隆港上岸的這一天，在港邊舉辦追思活動，反映歷史真相。

今年的紀念追思活動在下午2時28分，仍於基隆市海洋廣場舉辦，市政府除邀請受難者家屬之外，各單位及所屬機關代表也都派員參加。

林右昌在會中帶領全體與會人員默哀1分鐘，以莊嚴的儀式、溫馨的歌曲，希望撫慰歷史記憶，也期許大家憑藉對台灣的摯愛與信心，讓二二八事件化為繼續向前奮鬥的力量。

林右昌致詞時說，今年是二二八事件73週年。總統蔡英文上任後，政府近年來都在推動轉型正義，但轉型正義這條路還很長，許多事還需促轉會與各單位一起打拚才能有進一步推展。比如說，蔡總統在今年二二八事件紀念活動時，就要求國安局在1個月內將相關檔案資料解密，相信這是政府很重大宣示，也是追求轉型正義和真相揭露。

林右昌表示，過去很長一段時間，二二八事件在台灣社會是禁忌，社會上不能討論，一般人也不是很了解，但近年來已有明顯改變，特別是在學童教育上。有一個小故事他要與大家分享，當他今天要來參加追思活動前，他就讀國小六年級的小孩說「基隆二二八事件發生在3月8日」。

林右昌說，這顯示學校教育在課堂上，有向孩童說明這段台灣歷史真相，讓他欣慰。

他認為，雖然二二八事件已經發生73年，但台灣社會現在仍有許多威權、專制的陰影還沒有排除，「需要我們繼續打拚」。現在的武漢肺炎疫情也讓大家可以看到，一個威權、專制、無人權的政府和社會是何種樣子，這又和台灣的社會和國家有多遠的距離，也讓台灣人民更清楚了解自己的存在及台灣國家的意義。（編輯：李錫璋）1090308