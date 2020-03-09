更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球延燒 美國拉美疫情一次看
國際

武漢肺炎全球延燒 美國拉美疫情一次看

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心
生活

音樂家狄恩談確診武漢肺炎心情 影響台灣感到震驚傷心

超級月亮連3個月登場 10日凌晨抬頭可見
生活

超級月亮連3個月登場 10日凌晨抬頭可見

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立法院加強防疫 暫緩員工申請出國赴疫區

最新更新：2020/03/09 10:11

（中央社記者陳俊華台北9日電）武漢肺炎疫情延燒，立法院秘書長林志嘉今天說，防疫期間暫緩一般民眾參訪，來自疫區的國外訪賓也謝絕參訪；目前立法院職員、技工及工友均無確診情形，後續將暫緩前往疫區員工的出國申請。

立法院司法及法制委員會今天邀請林志嘉列席，就「立法院因應新型冠狀病毒肺炎防疫措施及執行成效」進行報告並備詢。

林志嘉在口頭報告時表示，員工、訪客及外包人員進入院區前，需經各入口熱像測溫儀或額溫計量測，並使用「酒精性乾洗手液」消毒，配合各入口警察檢查後，沒有超過攝氏37.5度才能進入院區。

林志嘉說，防疫期間除洽公者外，暫緩一般國內民眾參訪；國外訪賓如來自疫區，謝絕參訪，來自其他地區，則按程序簽辦。

林志嘉表示，立法院職員、技工及工友均無確診情形，有技工、工友2人，分別原定在2月下旬到韓國及3月上旬到日本旅遊，但因日、韓兩國都列入旅遊警示國，因此自行取消行程，「後續將暫緩至疫區同仁之出國申請」。

林志嘉說，立法院的員工及家屬，如有前往大陸地區或經政府通報為疫區返國者，務必通報各單位主管，並通知人事處及總務處查核列管；並請各主管規勸所屬員工避免參與聚餐、演唱會、電影院、KTV等密閉場所，減少非必要應酬。

林志嘉表示，依中央流行疫情指揮中心及行政院人事行政總處來函規定，辦理員工差假管理及職務代理應變措施，各單位主管確實落實職務代理制度，如有員工遭隔離，即依職務代理規定處理；各單位如有輪班工作情形，須採分組輪班制，即同組人員安排同一班別，減少不同班別人員的接觸機會。（編輯：林興盟）1090309

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報