立法院加強防疫 暫緩員工申請出國赴疫區

（中央社記者陳俊華台北9日電）武漢肺炎疫情延燒，立法院秘書長林志嘉今天說，防疫期間暫緩一般民眾參訪，來自疫區的國外訪賓也謝絕參訪；目前立法院職員、技工及工友均無確診情形，後續將暫緩前往疫區員工的出國申請。

立法院司法及法制委員會今天邀請林志嘉列席，就「立法院因應新型冠狀病毒肺炎防疫措施及執行成效」進行報告並備詢。

林志嘉在口頭報告時表示，員工、訪客及外包人員進入院區前，需經各入口熱像測溫儀或額溫計量測，並使用「酒精性乾洗手液」消毒，配合各入口警察檢查後，沒有超過攝氏37.5度才能進入院區。

林志嘉說，防疫期間除洽公者外，暫緩一般國內民眾參訪；國外訪賓如來自疫區，謝絕參訪，來自其他地區，則按程序簽辦。

林志嘉表示，立法院職員、技工及工友均無確診情形，有技工、工友2人，分別原定在2月下旬到韓國及3月上旬到日本旅遊，但因日、韓兩國都列入旅遊警示國，因此自行取消行程，「後續將暫緩至疫區同仁之出國申請」。

林志嘉說，立法院的員工及家屬，如有前往大陸地區或經政府通報為疫區返國者，務必通報各單位主管，並通知人事處及總務處查核列管；並請各主管規勸所屬員工避免參與聚餐、演唱會、電影院、KTV等密閉場所，減少非必要應酬。

林志嘉表示，依中央流行疫情指揮中心及行政院人事行政總處來函規定，辦理員工差假管理及職務代理應變措施，各單位主管確實落實職務代理制度，如有員工遭隔離，即依職務代理規定處理；各單位如有輪班工作情形，須採分組輪班制，即同組人員安排同一班別，減少不同班別人員的接觸機會。（編輯：林興盟）1090309