吳釗燮：三次召集各國在台使節 說明防疫作為

（中央社記者游凱翔台北9日電）源自中國的武漢肺炎肆虐全球，台灣的防疫備受各國肯定，針對是否有他國向台取經防疫，外交部長吳釗燮今天表示，曾召集各國大使、代表在外交部做三次的說明，各國也對此表示感謝。

武漢肺炎持續延燒，台灣雖緊鄰中國、為防疫的最前線，但防疫作為備受各國肯定，針對是否有他國曾向台灣取經防疫方式，吳釗燮上午赴立法院外交及國防委員會業務報告前受訪表示，外交部針對防疫作為，曾召集各國大使、代表在外交部做過三次的說明。

吳釗燮指出，各國大使、代表對於台灣的說明都表示感謝，而這段時間他也接到很多大使、代表的電話，認為台灣的防疫非常成功，也希望他們的政府向台灣學習該如何防疫。

媒體詢問，義大利目前已有14個省封城，是否有撤僑可能。吳釗燮表示，台灣駐義大利代表處一直都持續在運作，若有僑胞需要協助台灣都會給予幫忙，但目前為止都沒有僑胞提出相關要求。

針對俄羅斯為了防疫需求，台灣人民到俄羅斯要先被隔離14天、若不遵守規定恐被驅逐出境，他認為此舉「有點過度」，因此昨天外交部也對俄羅斯發布了橙色警戒，避免國人前往俄羅斯受到無謂的麻煩。

另外，媒體也詢問，中國在世界衛生組織大會上聲稱是中國保護了台灣，才讓台灣的防疫能夠成功。吳釗燮指出，這句話留給台灣人民去評斷，也相信社會也會有所公評，不用他來說明。（編輯：蘇龍麒）1090309