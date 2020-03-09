何志偉英文質詢吳釗燮 籲邀友台美議員訪台

（中央社記者游凱翔台北9日電）美國眾議院通過台北法案，民進黨立委何志偉今天全程以英文質詢外交部長吳釗燮，吳釗燮也全程以英文答詢，何志偉呼籲外交部邀請共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）等友台議員來台訪問。

美國眾議院4日以415票贊成、0票反對的壓倒性票數通過「台北法案」，要求美國行政部門協助台灣鞏固邦交、參與國際組織並增強雙方經貿關係。由於法案內容有稍作修改，還須送回參議院再表決通過一次才能遞交美國總統川普簽署。總統蔡英文表示，感謝美國眾議院以具體行動表達對台灣的支持。

吳釗燮上午赴立法院外交及國防委員會業務報告，針對台北法案議題，何志偉全程以英文質詢，吳釗燮也全程以英文答詢；由於國民黨召委呂玉玲對於全程英文質詢一度有疑義，但經溝通後仍以全英文質詢，呂玉玲也呼籲，未來如果委員要以英文質詢，應事先報備方便通知翻譯人員。

何志偉表示，他了解外交部今年也將繼續提升與美國、日本和歐盟等友好夥伴的合作關係，還將結合延伸相關夥伴關係到第3地開發新市場，例如與美國合作組團赴中南美洲考察商機，以及與日本在亞洲和新南向國家合作等。

何志偉指出，雖然因為疫情取消了520就職典禮等相關活動，但他希望外交部能夠參考，極力邀請台北法案的提案議員，例如賈德納等人，

以及相關部會到台灣訪問，一方面表達台灣對他們支持的感謝，也一方面讓他們深刻了解，台灣值得大家大力支持。

吳釗燮回覆，美國形容台灣是民主的成功故事、可信賴的夥伴、世界上的良善力量，外交部也將持續邀請「好朋友美國」來台灣訪問。

至於為什麼要用全程英文質詢，何志偉會後接受訪問表示，目前正值武漢肺炎，台北法案議題的重要性被防疫相關新聞稀釋，因此希望此質詢議題能夠在美國發酵，也能避免翻譯上的落差，讓台灣被國際看見。

何志偉以英文質詢，台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐則全程以台語質詢。

陳柏惟表示，外交部下設亞太司沒有中國科，外交部也沒有中國司，台灣涉中單位應具備充分職權以反制中國國台辦的種種威脅。

吳釗燮回應，對中事務由陸委會對外發言，且陸委會對外發言力度很強，雖然外交部業務不處理涉中議題，但只要中國對台灣不好的時候，「外交部也不會放過中國」。（編輯：郭無患）1090309