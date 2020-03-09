立院防疫 立委建議配發公務車駕駛口罩

（中央社記者陳俊華台北9日電）武漢肺炎疫情延燒，多位立委今天建議，立法院內有些職員，還是應該要由院方配發口罩，例如公務車駕駛、清潔人員，雇主有義務提供必要的預防設備和措施；立法院秘書長林志嘉說，會按照這樣方式處理。

立法院司法及法制委員會今天邀請林志嘉列席，就「立法院因應新型冠狀病毒肺炎防疫措施及執行成效」進行報告並備詢。

國民黨立委吳怡玎質詢時指出，有些公務車司機都沒配戴口罩，且都在密閉空間內，同一天還會接觸不同委員。林志嘉說，對司機都有要求，一定要自備口罩，否則不能開車。

台灣民眾黨立委賴香伶質詢時則表示，立法院內有些職員，還是應該要由院方配發口罩，例如69名公務車駕駛，雇主有義務配給必要的防護措施、物資。她也以自身經驗為例表示，公務車駕駛戴口罩的機率只有1/2，她認為立法院要爭取給公務車駕駛一週起碼2片口罩。

賴香伶說，另外像是清潔人員也穿梭在不同委員的辦公室中，立法院應替他們爭取權利，依職業安全衛生法規定，雇主有義務提供必要的預防設備和措施，這不會讓外界認為立法院有特權的問題。林志嘉說，會按照這樣方式處理。

民進黨立委吳玉琴表示，立法院是重要公務機構，應加強防範，公務車司機要戴口罩，「不能推給勞工」，立法院是否要跟疫情指揮中心協調，現在口罩的產量已經足夠，配到公部門的口罩還是必要。

林志嘉表示，本來是請司機要自備口罩，目前購買口罩因為是實名制，駕駛本身自己可以去買。

國民黨立委葉毓蘭也指出，建議立法院在口罩量能足夠時，也用院際協調方式替公務車駕駛、清潔人員爭取口罩，「不是特權，是為了保障人員安全」。（編輯：林興盟）1090309