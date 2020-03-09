立委籲改外文名 中研院：牽涉國家定位

（中央社記者張雄風台北9日電）由於中央研究院外文名稱Sinica意思是拉丁文「中國的」，民進黨立委范雲今天質詢提議更改外文名，相信台灣社會也會尊重。中研院表示，名稱牽涉國家定位問題，會進行內部討論。

立法院教育及文化委員會邀請中央研究院院長列席報告業務概況，並備質詢。

范雲質詢時表示，中研院的外文名稱是Academia Sinica，而Sinica這個詞其實是拉丁文「中國的」意思，外國常會誤解中研院是「中國科學院」；應該開啟討論，徵詢改名的可能。

范雲指出，在中研院臉書分享破紀錄19天找到新冠病毒抗體快篩關鍵的消息時，也以英文Taiwanresearch做標籤；國際上其實如蝴蝶、柑橘學名等都有使用Taiwanica的文字，建議中研院參考。

范雲說，現行中研院的外文名是自1928年至今，但時空背景也已經不同，很多領域都已經有在地化名稱；若需修組織法，立院也能做，若能凝聚共識，台灣社會應該會非常尊重；希望給中研院3個月時間提報告。

民進黨立委張廖萬堅指出，根據台灣民意基金會日前公布民調，我是台灣人認同來到83.2%新高，身分認同在防疫中也發現有不同的發展；國際也在聲援台灣，希望中研院在社會人文上，也要有好的努力。

民進黨立委黃國書說，關於名稱應該務實面對，盡速盤點有沒有更改外文名稱的必要；若改名也不一定有法律上的問題，可以盡快去做；立院有這樣的提案，希望中研院能盡速辦理。

中研院院長廖俊智答詢時表示，英文名字可以開放討論，但名稱是國家定位問題，屬於國家政策，中研院不容易片面決定改名；會先在內部要討論形成共識，另外也要注意法規，並配合國家方向。（編輯：管中維）1090309