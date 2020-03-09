江啟臣：會與韓國瑜合作 幫忙度過罷免難關

國民黨9日舉行新任黨主席就職典禮，新任黨主席江啟臣致詞表示，世代間需要的是對話不是對抗、是合作不是衝突，身為黨主席，希望未來能扮演起承先啟後的角色，促成黨內不同世代的理解與合作。中央社記者徐肇昌攝 109年3月9日

（中央社記者劉冠廷台北9日電）面對高雄市長韓國瑜罷免案，國民黨主席江啟臣今天說，國民黨對於所有黨員同志、從政同志，都必須相互合作，黨中央會與韓國瑜相互合作，幫助韓國瑜度過罷免案的難關。

國民黨今天上午舉辦黨主席就職典禮，新上任的黨主席江啟臣，除了背負著改革國民黨的任務外，如何面對韓國瑜罷免案、無黨籍立委傅崐萁的恢復黨籍案，也是外界關注的焦點。

對於韓國瑜罷免案，江啟臣在面對媒體提問時表示，國民黨對於所有黨員同志、從政同志，都必須相互合作，黨中央會與韓國瑜相互合作，看韓國瑜有無特別需要黨中央協助的地方。

江啟臣也說，他未來在最短的時間內，也會拜訪、請益國民黨執政的15縣市首長，同樣的也會拜訪韓國瑜，在更近一步的了解後，會與高雄市政府做最密切的配合，希望高雄市政，讓市民有感，能夠讓市民重新對韓國瑜、國民黨有信心。他強調，會與韓國瑜相互合作，幫助韓國瑜度過罷免的危機。

至於在傅崐萁黨籍案，江啟臣則說，此案已經開始進行黨內的程序，目前傅崐萁加入國民黨立法院黨團的運作，所以也希望讓這程序能完整走完，一方面要顧及程序、二方面要顧及黨員的心情，要團結同時也希望國民黨可以建立制度，相信傅崐萁在加入黨團運作後，也會讓大家感受到希望回國民黨的心情與心意。

江啟臣說，過去國民黨也有相關案例，立委陳玉珍也是先加入黨團運作一段時間後，自然而然、水到渠成一方面讓程序能夠落實，另一方面也可以增加傅崐萁回來的正當性，因此這部分是不相違背的。（編輯：趙蔚蘭）1090309