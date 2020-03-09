王金平促江啟臣 提出全民較有共識兩岸論述

（中央社記者溫貴香台北9日電）前立法院長王金平今天對立委江啟臣當選國民黨主席表示尊重與祝福，對於國民黨的改造與路線問題，王金平說，黨主席要好好思考，提出一個全民比較有共識的兩岸論述。

立法院長游錫堃上午在立法院接見前立法院長王金平率「社團法人國家生技醫療產業策進會（生策會）」一行人，王金平會前受訪做了以上表示。

對於江啟臣當選中國國民黨主席，王金平表示，選出來就代表全部黨員共同的意志，他給予尊重、祝福，希望新的領導能夠把國民黨帶到一個突破的境界，重新贏得人民的信任與期待，還有人民對國民黨的支持，這是對新任黨主席江啟臣的期待。

對於國民黨的改造、路線問題，王金平說，這個問題黨主席要好好思考，因為每個人的看法或立場都不見得一致，讓新主席好好發揮、整合，若有不同意見者要加以磨合，最後黨總是要提出一個全民比較有共識的兩岸論述出來。

被詢及是否給游錫堃一些議事運作上的建議，王金平表示，不便做任何建議，「他一定非常有能力處理這類的事情」。

王金平也說明此行的目的，他表示，今天是因為生策中心與生策會，每一年都舉辦醫療科技展，且展覽愈來愈成功，把國家的大健康產業真正帶上來，也帶進國際，這是未來國家很重要的產業，每一年舉辦的醫療科技展覽，第一年有1000多個攤位，第二年變成1400多個攤位，去年已經提升到1900多個攤位。

王金平說，整個南港展覽館一樓到四樓全部客滿，今年依然要舉辦，要邀請游錫堃擔任大會主席，這是今天此行的目的。與會者包括生策會副會長、前台大校長楊泮池、前農委會主委林聰賢等人。（編輯：林興盟）1090309