江啟臣就職國民黨主席 民進黨盼落實防疫優先

（中央社記者葉素萍台北9日電）國民黨新任黨主席江啟臣今天就職，民進黨發言人顏若芳表示，期盼朝野能更理性溝通，落實防疫優先；持續在當前朝野共同防疫的基礎上，支持政府相關防疫工作。

顏若芳今天受訪指出，民進黨於江啟臣當選後，第一時間表達祝福。期盼與江啟臣未來有正向的良性互動，開創台灣新局，共同推動台灣民主與完成國家重要改革目標。

她表示，眼前希望朝野政黨能持續在當前朝野共同防疫的基礎上，支持政府相關防疫工作，支持台灣實質參與世界衛生組織（WHO），面對未來的公衛、產業、經濟等挑戰，以全體台灣國人為念，攜手度過挑戰。

顏若芳說，江啟臣先前也到民進黨臉書留言表示，「民主政治需要良性的競爭，中國國民黨未來也將繼續秉持國家優先，人民優先的理念，為中華民國的發展，以及國人的福祉，監督政府施政。」

她說，然而，針對國民黨立委今天在立法院提案，試圖凍結8成防疫特別預算至少1個月，雖然最後未成案，但對於當前全民最關切的防疫工作，民進黨期盼朝野能更理性溝通，落實防疫優先，回應人民與社會期待。

另外，對於罷免高雄市長韓國瑜的公民團體今天把完成造冊的第2階段罷免連署書送至高市選委會；顏若芳表示，尊重高雄市民的權益與意志展現。（編輯：郭無患）1090309