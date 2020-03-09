政院回應吳斯懷 稱呼中華民國台灣行之有年

（中央社記者顧荃、范正祥台北9日電）國民黨立委吳斯懷質疑總統蔡英文稱「中華民國台灣」是否違憲。行政院回應，這是為避免國際把台灣跟「中華人民共和國」混淆，護照除國名也有加註「TAIWAN」，此做法行之有年。

對於行政院的說明，吳斯懷今天回應中央社記者詢問時說：「當然不能接受。」

吳斯懷2月27日透過書面質詢行政院，指總統蔡英文試圖以「中華民國台灣」置換了民進黨的「獨立國家」夢想，提醒蔡總統勿玩弄中華民國憲法；吳斯懷並質疑國家的名字是否叫做「中華民國台灣」，蔡總統究竟是宣誓哪一個國家的總統、這說法有沒有違憲。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）回應，稱「中華民國台灣」是為避免國際社會把台灣跟「中華人民共和國」混淆，一個簡稱台灣，一個簡稱中國，兩者本來就是不同國家。

行政院在3月4日發文回覆指出，中華民國為國名，台灣為安身立命之所在，此為台灣社會最大的共識。國際社會除以正式國號稱呼外，為避免將台灣與中華人民共和國混淆，常以「中華民國（台灣）」、「the Republic of China （Taiwan）」稱呼，此做法已行之有年。

行政院表示，為利與各國溝通更為順暢，並減少不必要的誤解，政府對外文書經常使用「the Republic of China（Taiwan）」，外交部官網也使用「the Republic of China（Taiwan）」的國名稱謂；現行護照封面除正式國號外，也加上「TAIWAN」字樣，這都是為與中華人民共和國在國際上做明確的區別。

對於吳斯懷質疑蔡總統挑釁中國，宛若清朝慈禧向八國聯軍宣戰，行政院回應，面對中國大陸對台文攻武嚇、打壓國際空間，政府兩岸政策一貫，不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓，更不會犧牲國家主權與民主。

行政院表示，中國大陸近期向外擴張，持續派遣機艦繞台，二度逾越台海中線，已嚴重危害區域安定及破壞兩岸現狀，近年來國軍戮力建軍備戰，整體戰力已有顯著提升，國人應一致對外，向對岸蠻橫舉動傳達明確訊息，台灣絕非弱者，絕不會在壓力下屈服。

對於吳斯懷質疑民進黨2020總統大選操弄「芒果乾」及「台灣主權」，引發出的兩岸關係「斷鏈思維」，肇致世代及族群對立；行政院表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。政府堅定捍衛國家主權與民主自由，致力維護兩岸和平穩定現狀，兩岸良性互動發展是雙方責任，呼籲對岸應面對現實，理解「和平、對等、民主、對話」才是兩岸長久穩定發展的關鍵。

台灣堅持民主、自由等普世價值，致力維護區域和平穩定，已獲得國際社會高度肯定，政府秉持互惠互助原則推動「踏實外交」，全力鞏固邦交關係，並與美、歐、日、加、澳、紐等理念相近國家深化實質合作關係；同時推動「新南向政策」，連結印太戰略，展現台灣價值，共同維護區域穩定發展，並爭取更多國際參與，發揮台灣軟實力，為國際社會做出具體貢獻。

行政院說，面對中國大陸爆發武漢肺炎影響台灣製造業，經濟部已提出「即時紓困、調整機制、產業升級」三大作法，掌握業者需求，主動輔導，於短期內協助業者儘速回復產能；中長期持續輔導產業升級轉型，達成高階製造中心的目標。

政院表示，在疫情持續升高之際，全球公共衛生面臨艱鉅挑戰，台灣位於防疫最前線，更凸顯參與全球防疫體系重要性，包括友邦、美、歐、澳、紐、日等國家均已強調防疫體系不容有缺口，呼應台灣參與世界衛生組織（WHO）訴求，台灣也將持續貢獻醫衛專業，與各國共同合作防疫。（編輯：張良知）1090309