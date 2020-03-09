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綠委提取消鄉鎮市選舉 徐國勇：蒐集意見再討論

最新更新：2020/03/09 19:14

（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨立委鄭運鵬等人先前提案修正地方制度法，取消鄉（鎮、市）級自治選舉，不過，黨內意見不一。民進黨立委陳明文認為，鄉鎮長官派或民選不是討論的重點，而應檢討行政層級的一致性。

內政部長徐國勇在立法院內政委員會答詢時指出，內政部目前沒有一定的方向，接收到大家意見後，再來研議、內部討論，因為這是大政策，也不是內政部就可以決定。

民進黨立委鄭運鵬等人先前提案修正地方制度法，取消鄉（鎮、市）級自治選舉，本案在立法院會處理時，國民黨團認為有高度爭議性，且現在應以防疫為重，提議退回程委會重提，最終未能夠付委審查。

陳明文今天在立法院內政委員會質詢時提到，台灣的行政區劃有的縣市是二級政府、有的是三級政府，行政層級混亂。

陳明文說，現在的6個直轄市是二級政府，其餘的縣市有的是三級政府、有的是二級政府；從財政、官等、甚至中央的重視，直轄市與縣市政府就是不一樣。

陳明文指出，嘉義縣就面臨留不住人流、金流、企業流，比較大的企業都往直轄市去，嘉義縣民不僅輸台北人，也輸台南人，心理上不平衡；他認為，現在不應該去討論鄉鎮市長官派或民選，而應從整體的行政層級全面討論，內政部好好深入、研究、討論行政區劃均衡發展。

民進黨立委蔡易餘則認為，站在國家與每個機關之間的行政效率來看，他覺得這是可行的方向，若未來要推動，他希望一定要打破直轄市與縣市的差距。（編輯：蘇志宗）1090309

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