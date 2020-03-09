台防疫有成 謝長廷：可倡議組世界防疫聯盟

（中央社記者楊明珠東京9日專電）駐日代表謝長廷今天表示，全球俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延，台灣防疫有成受到多國肯定，他覺得台灣有資格倡議成立「世界防疫聯盟」。

謝長廷9日在駐日代表處與駐日本的台灣媒體舉行茶敘，談及2019冠狀病毒疾病所造成的影響。他戴口罩現身後，秀出在台灣買到的口罩，並讚揚台灣口罩實名制，並可以網購，十分方便。

他表示，這次防疫過程給他一個經驗就是世界上常進行經濟協議，但對防疫都沒有事先協調，究竟發生時有多少人確診、疫情到什麼狀況、社區感染在什麼曲線時可以禁止彼此的人員到訪？這些至今都沒討論過。

他認為，台灣有資格倡議成立「世界防疫聯盟」，世界衛生組織（WHO）應該做這件事的。

謝長廷說，台灣倡議成立「世界防疫聯盟」可說是防疫外交，各國可針對疫病的篩檢技術、口罩的供應等平時就可交換意見，互通有無。要禁止對方人員往來應有準則，比方說台灣就是看疫情曲線圖。

由於台灣確診武漢肺炎第33例是從大阪旅遊回台者，引起外界質疑是否該提升日本旅遊警示至第3級。對此，衛福部部長陳時中3月1日拿出疫情曲線圖說明，認為「日本目前疫情與台灣現況差不多」，須持續觀察。

謝長廷也談到處理鑽石公主號郵輪國人返國的情況。他說，駐日代表處原本從船公司得到的資訊是台灣籍乘客有22人，船員2人，共24人，後來得知有雙重國籍者，同時擁有台灣籍及美國籍者有2人，同時擁有台灣籍及加拿大籍有2人，因此一共有28人。

謝長廷說，28人當中，2月21日搭乘撤僑包機返國者有19人，其餘的9人當中，1人自行回去香港，剩下的8人當中有6人確診，在日本就醫。其餘的2人當中，1人隔離，1人是船員。目前留在日本的有4人，本週陸續返國。

對於政府2月21日安排19名鑽石公主號國人搭乘包機返國的做法，謝長廷認為，一開始是比較嚴格，但從結果來看，做法是正確的。

他指出，前幾天看到美國包機撤僑的情況，接回去之後確診的有46人、澳洲有6人、香港有9人，而台灣包機返國後確診者是零。

他說，鑽石公主號的國人乘客有一名確診在日本就醫後呈現陰性反應，但返國檢查後又是陽性。此人在日本就醫康復後，第2次檢是陰性，返國後又抽一次呈現陰性，第2次忽陰忽陽，第3次陽性。

謝長廷表示，台灣需要3次採樣，鑽石公主號的乘客令人佩服，在日本接受2次，回去隔離再接受3次採檢，等於一共5次。他看到鑽石公主號上的魔術師陳日昇在電視上說，他接受5次採檢，是台灣被採檢最多次的人。

謝長廷說：「或許這是光榮，可以告訴子孫這是記錄。這次的做法很成功，就是蔡總統說的橫濱模式。」

媒體也關切他2月19日去接從鑽石公主號下船的國人及去送機時，是否會擔心遭到病毒傳染的問題時，謝長廷表示，就像以前陳進興挾持南非武官事件，他去現場，後來很多人問他「會不會怕？」

他說：「說不怕才怪，戰勝恐懼不是說沒有恐懼，做好防護就不會怎樣，但還是有風險。」

他說，駐日代表處同仁有一位協助鑽石公主號確診的國人返國，這名國人返國後檢查復陽，代表處也很擔心，趕緊追查過程，看當時是怎麼陪著這位國人用餐、位置的排列等，因為駐日代表處經不起「淪陷」。

對於今年夏天東京奧運是否能如期舉辦的問題，謝長廷表示，端視日本政府與國際奧林匹克委員會（IOC）的政策。他認為目前看來觀光產業受到影響比較大。

他表示，為了抗疫，日本有很多活動都取消了，包括3月初的食品展、3月11日的311大地震9週年追悼式等。所幸，目前在日本的留學生、僑民、觀光客都沒傳出有人感染。

對於這次台灣防疫的做法受到日本等多國的肯定，謝長廷表示，他2月2日就在臉書為文寫道：「天下武功唯快不破，防疫也然。」

他認為，武漢肺炎疫情一開始，北韓、俄羅斯立刻採邊境管制，防疫視同作戰，保護自己國人為優先，不講客氣也不講人情，所以短期內能控制疫情不擴散。

台灣和中國的經濟觀光交流密切，但台灣有17年前抵抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的慘痛經驗，所以這次官民反應都快，台灣疫情得到控制，防疫效率和水準可成為世界典範。（編輯：高照芬）1090309