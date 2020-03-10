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未提九二共識 江啟臣：不能以偏概全

最新更新：2020/03/10 11:07

（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨主席江啟臣昨天在就職典禮，隻字不提九二共識。他今天表示，不能因為說他有沒有提到哪幾個字，就以偏概全，或是下定論說，這是他對九二共識的看法。

國民黨昨天舉辦新任主席就職典禮，值得注意的是，新任黨主席江啟臣在致詞，針對兩岸關係的相關談話，並未提及九二共識，引發關注。

江啟臣今天在立法院接受媒體訪問時表示，不能因為說他有沒有提到哪幾個字，就以偏概全，或是下定論說這是他對九二共識的看法。

江啟臣指出，他在政見發表會時說的很清楚，九二共識背後的精神與智慧，是未來要想辦法經過討論，重新建立兩岸新的互信基礎。

江啟臣進一步指出，九二共識背後最重要的精神與智慧，就是求同存異，擱置政治、主權爭議，展開功能性的交流，解決台灣人民在兩岸交流上遇到的問題，這樣的想法與理念，在國民黨中至今沒有改變，未來如何在論述的方式，讓國人能夠更了解，這是大家要去討論的。

此外，媒體也關心江啟臣的黨務人事安排，江啟臣則說，相關的人事問題，待底定後一定對外公布，相關的傳聞都是傳聞，只有以他公布的為準。（編輯：蘇龍麒）1090310

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