實名制2.0拚12日上線 蘇貞昌：讓期待不落空

（中央社記者王揚宇台北10日電）行政院9日決定口罩實名制2.0將採網路預購、超商取貨；民進黨立委陳亭妃今天詢問，口罩實名制2.0是否12日如期上線；行政院長蘇貞昌說，應該會讓國人期待不落空。

行政院9日決定口罩實名制2.0將採網路預購、超商取貨，行政院副院長陳其邁今天受訪時說，網路運貨跟超商取貨涉及方便性跟系統穩定性，行政院這一兩天正緊鑼密鼓進行壓力測試。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。陳亭妃質詢指出，聽說口罩實名制2.0最快可在12日正式上路，是否真的為12日。

蘇貞昌說，大家用盡心力，等通過測試，一切好了，會由指揮中心向國人報告，怎樣買、怎樣領，會一次告訴國人，若這個成功，會讓更多人方便買到口罩。

蘇貞昌指出．其實今天能做這些事，不是他個人，或是衛生福利部、經濟部等部會，而是國人同胞累積來的努力與實力，而台灣在這次武漢肺炎疫情中也讓全世界看到，台灣人不但有能力、有國力，而且台灣人真的有水準，而台灣人經由這次疫情也看到台灣的能力，也知道跟中國合在一起沒有比較好，至於是否12日正式上線，現在他還不敢講，但應該會讓國人的期待不會落空。

此外，在武漢肺炎疫情越來越嚴峻的情況下，民進黨立委賴品妤認為，目前來看不能只用圍堵來控制疫情，也要思考如何減災，而接下來的清明節、端午節假期，因應返鄉人潮，是否有因應的對策。

蘇貞昌說，都已做好相關對應並且公布，從不同國家回台有不同的應對模式，例如從中國回來要居家檢疫14天，至於對於靈骨塔、墓園、墳墓等，各地方政府也依照指揮中心要求，有不同的作為。

衛福部次長何啟功補充，從嚴重急性呼吸道症候群（SARS）後，台灣醫療體系一直在準備負壓隔離病房，目前有1100床，目前是夠的，另外在集中檢疫部分，至少有預備1500個房間使用，能量足夠，也不斷做滾動修正。（編輯：林興盟）1090310