羅智強：國民黨應持續親美和中 加強與美溝通

台北市議員羅智強9日在華府表示，國民黨長期走的是「親美和中」路線，定位是中間偏美，但更靠近中間部分。國民黨應當加強與美溝通，讓美方了解這樣的定位對美有利。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年3月10日

（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）台北市議員羅智強今天在華府表示，國民黨長期走的是「親美和中」路線，定位是中間偏美，但更靠近中間部分。國民黨應當加強與美溝通，讓美方了解這樣的定位對美有利。

一月下旬趁著台北市議會休會期間到美國「行腳」，一路從美西到美東進行超過20場演說的羅智強，今天抵達華府。不過鑑於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐，羅智強取消華府演說，改與媒體見面。

在被問及國民黨長期以來被認為「親中遠美」立場時，他表示，將國民黨界定為親中政黨是不正確的。國民黨長期走的是「親美和中」立場，定位是中間偏美，但更靠近中間些。

他坦言，過去一段時間國民黨與美方往來確實不足，認為國民黨應當加強與美方溝通，讓美方了解國民黨的親美和中立場對美國是最有利的。美方也應當慎重考慮台灣內部不能沒有和平的聲音，台灣需要像國民黨這樣的在野制衡力量。

羅智強也談到新任中國國民黨黨主席、立法委員江啟臣本身學養豐厚，對台美關係有深入了解，未來應該會在這部分有所著墨。

對於「九二共識」的看法，羅智強表示，九二共識的困難不是國民黨單方面的問題，還有中國大陸官方對九二共識意涵的限縮。

他表示，中國大陸一開始也和國民黨一樣用「一個中國各自表述」概念；但在民進黨政府上台後開始限縮，給予台灣民眾否棄這部分意涵的感受，這也對國民黨在台灣論述九二共識變得更為困難。

羅智強不認為國民黨要就此拋棄九二共識，但呼籲中國大陸共同努力維持九二共識，給予「一中各表」空間；國民黨也應當向美方解釋九二共識對兩岸和平的重要性。（編輯：馮昭）1090310