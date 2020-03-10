311震災台灣不離不棄 泉裕泰：日本一直刻在心中

日本駐台代表專訪（中央社記者侯姿瑩台北10日電）明天就是日本311大地震9週年。日本駐台代表泉裕泰表示，震災發生後，台灣就像家人一般提供協助，日本至今仍銘記在心；期盼明年是表達對台灣賑災的感謝之意、再次確認日台友誼的一年。

泉裕泰是日本資深外交官，曾任日本駐孟加拉大使、駐美公使，也曾派駐英國、中國等；過去的職務還包括外務省中國課課長。他於去年11月來台接任日本台灣交流協會台北事務所代表，是首次派駐台灣。

台灣與日本一樣，常有地震、颱風等災害發生。2011年3月11日，日本東北大地震造成嚴重災害，不僅引發海嘯，更導致福島核電廠輻射外洩事故。當時許多國家向日本提供援助，其中，台灣捐款高達200億日幣（約68.4億台幣），為全球捐助最多的國家。

311大地震將滿9週年之際，泉裕泰接受中央社專訪，再次對台灣的協助表達感謝。他說，日本過去面臨前所未有的危機時，台灣像家人一樣，不離不棄站在日本旁邊，提供協助，「這件事情到現在，我們一直都刻在心中」。

他指出，根據調查，2018年前往日本東北地區的外國旅客中，最多的是來自台灣，「日本到現在還一直接受台灣的幫忙」。經過9個年頭，災區的居民、農民、漁民一步步邁向重建，所生產的蔬果、農漁產都是當地居民感到驕傲的產品，他們也希望可以將這些產品送到台灣。

福島核災事故後，台灣自2011年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。日本多次表達希望台灣解除相關限制，但2018年11月的反日本核災區食品進口公投案高票通過；依規定，2年內，政府必須尊重公投結果。

對泉裕泰來說，解決部分日本食品輸台限制的問題是重要任務。他表示，近年已有許多國家及地區了解日本食品的安全性，陸續根據科學證據來解除或放寬有關日本食品的限制，僅剩台灣與韓國是例外。

他強調，福島等5縣的食品經過檢查後，流通到市面的食品都是很安全的，這些食物都是農民精心製作，「有如自己的孩子」；日本對食品的檢查很嚴格，不符安全標準的食品不可能流通到市面，也不可能出口。就像過年期間很多台灣民眾到東北旅遊，吃的都是當地新鮮食材一樣，台灣民眾對日本的合格食品完全不用擔心。

泉裕泰提到，「台灣美食是最大的享受之一」，人生第一次嚐過台灣在地的蓮霧、蜜棗後，他直讚「台灣是水果天堂」，並接著笑說，「日本沒有輸給台灣」，期盼台灣民眾也能享受日本的水果，像是福島的水蜜桃與櫪木的草莓。

至於台灣政府多次向日方表達加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的意願，泉裕泰說，日本一直以來都歡迎台灣加入的意願，台灣是有實力的經濟體，若成為國際經濟框架的成員，對台灣與全世界都有利。他充分了解台灣的期待，也會將台灣的聲音傳達給日本政府，全力促進日台關係發展。

此外，明年就是311地震10週年，他說，日本災區居民正努力重建家園，盼屆時能讓大力幫忙的台灣朋友們看到比311之前更有元氣的樣子，同時，也希望明年是表達對台灣賑災的感謝之意、再次確認日台友誼的一年。（編輯：林淑媛）1090310