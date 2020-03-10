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武漢肺炎防疫 嚴德發：目前400官兵居家隔離

最新更新：2020/03/10 13:30

（中央社記者王揚宇台北10日電）因應武漢肺炎疫情，國軍做好防疫準備工作；國防部長嚴德發今天表示，目前在居家隔離管控的官兵有400多人，不會影響戰備，最高曾到2000人，包括2名上將，現在都已期滿。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委劉世芳質詢時表示，國防部在這次疫情當中極力協助中央流行疫情指揮中心，包括軍醫系統、消毒等，除此之外，外界質疑武漢肺炎是人造病毒，若此經過全世界認證後，它是否是生化戰中的重要環節，國防部有無沙盤推演，將生化戰融入未來的漢光兵推。

嚴德發說，包括美國所發布的訊息等，當然這些都有可能，國軍會料敵從寬、禦敵從嚴，要做最壞的打算，對於相關生化戰，相關單位已進行分析研究。

嚴德發指出，國軍戰力的維繫及國家安全的維護，是當前國軍本務的工作，而防疫就是作戰，因此相關防疫措施，例如超前部署、異地辦公、分倉分流等，國防部都完成應變計畫，確保疫情不進入營區。

嚴德發舉例，異地辦公部分，國防部有3棟獨立大樓，假如他在博愛樓辦公，參謀總長就移到隔壁辦公；此外，分倉分流都已完成相關規劃，將編制單位最小化，讓其能運作正常，把損害降到最小。

民進黨立委劉世芳追問，國軍服役人員中，目前有無居家隔離或居家檢疫者；嚴德發表示，過年開始因為放大假，那時候針對去中港澳旅遊的人，或親友有在這些地區旅遊的人，官兵都要求14天居家隔離，到現在還在居家隔離管控的有400多人，不會影響戰備，最高曾有2000多人，一直在管控。

劉世芳追問這些人的官階；嚴德發表示，官階高的有2名上將，他們分別是去尼加拉瓜、史瓦帝尼進行軍事交流任務，因過境有經過疫區，而「現在都滿了、都回來了」。（編輯：林興盟）1090310

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