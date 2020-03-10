內政部統計 2月人口死亡數大於出生數

（中央社記者王承中台北10日電）內政部統計，今年2月出生數為1萬3536人，平均約每3.1分鐘出生一個嬰兒，但人口死亡數為1萬6211人，平均約每2.6分鐘死亡一個人。1至2月累計出生數為2萬6046人，死亡數為3萬884人。

內政部今天公布今年2月戶口統計資料，截至2月底人口數為2360萬903人，與上年同月比較增加1萬899人，平均每天增加30人，與上月比較則減少3362人。戶數共有884萬1182戶，與上年同月比較增加9萬4502戶，與上月比較則增加5901戶。

就縣市別言，戶數以新北市158萬6505戶最多，占總戶數17.94%，其次為高雄市111萬890戶，占12.56%，再其次為台北市105萬9903戶，占11.99%；戶量以連江縣4.01人最多，其次為金門縣3.40人，再其次為彰化縣3.24人。

2月出生數為1萬3536人，平均約每3.1分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為7.24%，較上年同月增加1039人，較上月增加1026人。1至2月累計出生數為2萬6046人，較上年同期減少3590人。粗出生率最高為澎湖縣的10.32%，最低為苗栗縣4.37%。

2月人口死亡數為1萬6211人，平均約每2.6分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為8.67%，較上年同月增加2859人，較上月增加1538人。109年1至2月累計死亡數為3萬0884人，較上年同期增加910人。

2月底男性人口數為1170萬1322人，較上年同月減少9630人，較上月減少2986人；女性人口數為1189萬9581人，較上年同月增加2萬529人，較上月減少376人；性別比例為98.33，也就是每100個女性相對有98.33個男性。

就縣市別言，性別比例最高者為連江縣134.20，其次為嘉義縣107.96，再其次為雲林縣107.36；最低為台北市90.92，其次為嘉義市94.01，再其次為新北市95.51。（編輯：張均懋）1090310