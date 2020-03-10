傳任藍第一副主席 連勝文：黨主席職權無法評論

（中央社記者余祥台北10日電）國民黨立委江啟臣就任黨主席，外界關注黨務人事安排，外傳中央委員連勝文可能為第一副主席人選，連勝文今天低調表示，人事安排是黨主席職權，不在其位不謀其政，沒辦法評論。

江啟臣9日正式上任國民黨主席，在黨務人事安排上，江啟臣今天表示，待底定後會對外公布；與江啟臣同屬青壯世代的前立委李彥秀、王育敏、柯志恩等都被視為可能人選。

在黨主席補選期間，盛傳力挺江啟臣的連勝文可望出任第一副主席，連勝文今天接受廣播專訪，會後受訪時表示，國民黨的人事問題要問江啟臣，這是黨主席職權，他不在其位不謀其政，沒辦法評論。

連勝文說，國民黨在危難時，作為黨員都會站出來，但不能只靠一、兩個人，要靠所有人一起努力，現在還有很多事情要關切，包括金融市場的波動，黨務不是唯一關切的事。

至於江啟臣就任黨主席時未提九二共識，引發討論，也有人擔心影響國共關係。

連勝文說，九二共識過去是一個中國各自表述，但受到去年外在的衝擊，包括香港問題、兩岸互動，導致內部有很多的討論，而這是一個現象，怎麼把這個現象扭轉成對兩岸都有益、對國民黨也是正面發展，需要大家集思廣益，且不只是需要黨內溝通、與社會溝通，恐怕也需要與大陸溝通。

此外，江啟臣就職時也承諾會幫助高雄市長韓國瑜度過罷韓危機，連勝文說，韓國瑜在高雄忙市政，面對各方面的挑戰，黨本來就要配合，但他也不太確定黨可以做什麼，配合本來就是該做的事。（編輯：林興盟）1090310