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第2批武漢包機今執行 馬英九肯定政府從善如流

最新更新：2020/03/10 14:15

（中央社記者余祥台北10日電）第2批武漢包機今天執行。前總統馬英九辦公室表示，馬英九肯定政府從善如流，兼顧防疫與人道人權，也呼籲兩岸能以這次包機作為和解合作的第一步，捐棄成見與意識形態，共同對抗新冠肺炎疫情。

因武漢肺炎疫情滯留湖北台胞第2批包機預定10日執行。行政院長蘇貞昌說，政府用盡心力，堅持弱勢優先、防疫優先、量力而為等3原則，持續不斷溝通後才有共識，但「要安全回到台灣才算」。

馬英九辦公室下午透過新聞稿指出，兩岸包機在2月3日實施一次後就卡關，超過一個月，滯留湖北的1000多名國人面臨就學與失業危機。馬英九多次呼籲兩岸能各退一步，在嚴格防檢疫措施下，由華航與東航聯手執行包機任務。

馬英九辦公室表示，對於僵局峰迴路轉，包機總算能夠成行，馬英九除了感到欣慰，也肯定兩岸當局相關單位的折衝及努力，相信在疫情指揮中心一貫的優異表現下，不僅能做到防疫無漏洞，也能讓所有搭乘包機返台的國人，受到最好的照顧。

不過，馬辦指出，除了滯留湖北國人外，還有持專案長期居留證或長期探親證的國人、陸配的大陸子女，仍被拒於國門之外，呼籲陸委會能一本初衷，基於家庭團聚及人道考量，准予他們入境。

馬辦強調，國人都支持「萬事莫如防疫急」的理念，但在防疫過程中，沒有一位同胞的權益應該被無謂犧牲，這才能凸顯在不同政治體制下，台灣價值的可貴，馬英九也呼籲，兩岸能以這次包機作為和解合作的第一步，捐棄成見與意識形態，共同對抗新冠肺炎疫情。（編輯：謝佳珍）1090310

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