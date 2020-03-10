武漢第二批包機將執行 國軍化學兵待命支援

（中央社記者游凱翔台北10日電）第二批武漢包機今天執行，載回因武漢肺炎疫情滯留湖北的台灣民眾。陸軍司令部三三化學兵群也已整備完成，待飛機返台落地後可即刻進行人員、機具等消毒任務。

第二批武漢包機規劃分別由中華航空、以及中國東方航空各執飛一航班，載送約400名台胞。

行政院長蘇貞昌今天表示，政府用盡心力，堅持弱勢優先、防疫優先、量力而為等3原則，持續不斷溝通後才有共識，但「要安全回到台灣才算」。

陸軍化學兵在這次疫情中扮演防疫關鍵角色之一，總統蔡英文上月底也曾前往位在桃園龍崗的陸軍三三化學兵群視導，並表示，國軍是一支平時能救災、戰時能作戰的鋼鐵勁旅，有信心能替國人同胞，築起一道最強健的防疫堡壘。

軍方人士表示，化兵群截至目前為止，已執行第一批武漢台商返台、麗星郵輪寶瓶星號下船旅客接駁車輛消毒、各營區預防性消毒、以及最近一次鑽石公主號旅客包機返台接駁等消毒任務。

武漢台商第二批包機今晚返台，三三化兵群已整備完成、待命中，待飛機返台落地後就可即刻進行人員、機具消毒。

另一名軍方人士日前表示，陸軍三三化學兵群駐地桃園，扮演北台灣核生化及防疫消毒工作的重要角色，而化學兵穿著的防護衣，則區分A、B、C、D四個等級。

D級防護服不含任何呼吸器，為一般的工作服，含手套、安全鞋、安全眼鏡、頭盔；C級防護服則是定義為使用口罩、防毒面具就可防護的等級，但仍必須穿著防護衣及其他必要裝備，例如執行禽流感、登革熱等，便是穿著C級，日前赴寶瓶星號消毒的化學兵，也是穿著C級防護服搭配N99口罩。

若有污染物質恐影響呼吸粘膜系統，則必須穿著B級防護服，並同時攜帶供氣式空氣呼吸器，以避免吸入汙染物質。

軍方表示，當遇到強酸、強鹼或者高污染物質的場合，就必須要穿著全包覆式、內循環，選配有救命器、通訊系統、內冷卻器材的A級全罩式防護服。

例如民國92年爆發SARS疫情，雖然是飛沫傳染，但因傳染能力強，化兵群就是穿著A級防護服前往高風險區域消毒。（編輯：郭無患）1090310