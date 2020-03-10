第2批武漢包機成行 國民黨盼兩岸持續善意溝通

（中央社記者余祥台北10日電）第2批武漢返台包機可望今天執飛，國民黨文傳會代理主委王育敏表示，兩岸同意由華航及東航共同執飛是好的開始，希望雙方持續善意的溝通，建立有計劃性的安排，儘快完成接送台灣鄉親返台的工作。

因武漢肺炎疫情滯留湖北台胞第2批包機預定10日執行。行政院長蘇貞昌今天說，政府用盡心力，堅持弱勢優先、防疫優先、量力而為等三原則，持續不斷溝通後才有共識，但「要安全回到台灣才算」。

國民黨透過新聞稿表示，今年2月3日首架武漢包機返台後，經過36天的等待，400多名台灣鄉親終於可藉二次武漢包機回台，兩岸協商能突破僵局，讓台灣檢疫、醫護人員赴陸進行篩檢工作，也同意華航及東航共同執飛，是多數國人所樂見。

王育敏呼籲，仍有600多名台灣鄉親滯留武漢，包括學生們返台就學的權益應該受到重視，期盼兩岸之間能維持善意的溝通協商，不要讓剩下滯留武漢的台灣鄉親繼續遙遙無期的等待，希望能建立有計劃性、制度性的規劃，妥適安排台灣鄉親們早日回台。

王育敏也提醒防疫單位，落實武漢返台鄉親們的檢疫措施，做好隔離照護的規劃，兼顧人道之餘，也能確實完成防疫的工作。（編輯：林興盟）1090310