蘇貞昌：中市以誤繕撤銷中火許可證不當

（中央社記者劉冠廷台北10日電）藍委今天質疑環保署日前撤銷台中市政府環保局對中火的行政處分，行政院長蘇貞昌今天表示，環保署是空污法的主管機關，且有一一說明台中市政府的作業瑕疵；台中市政府用「誤繕」理由，推翻中火發電機組的許可，是不當的。

台中市政府去年底連續對台電台中火力發電廠生煤使用超量問題開罰，同時廢止中火第2號及第3號機組燃煤許可證。但環保署在今年2月25日依行政程序法117條撤銷台中市府環保局對中火的行政處分。

曾擔任台中市副市長的國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院施政總質詢時，對這項行政處分提出質疑。

蘇貞昌表示，改善空污需要中央、地方一起努力，地方政府用「誤繕」這種理由，推翻前政府發的許可執照，是不當的；環保署是空污法的主管機關，也有一一指出台中市政府作業瑕疵。

蘇貞昌也要楊瓊瓔看數字說話，他說，台中市過去一年，包括台中市在內的中部地區用電，80%是靠旁邊縣市發電輸配，這是很科學的問題，「不能自己要用電，卻不發電，要別人發電給你用，這不合理。」

不過，楊瓊瓔認為，蘇貞昌指稱中部地區80%的用電，來自其他地區輸配說法，有待商榷。

她也再度詢問蘇貞昌，中火是否傷害中部人健康。蘇貞昌回應，「過去國民黨執政時，傷害比較大」，但蔡政府上任以來，一直減低燃煤的用量，努力要用燃氣代替燃煤。（編輯：林孟汝）1090310