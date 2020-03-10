立委憂陳時中太操盼有代班 蘇揆：有想但不太敢講

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨立委郭國文今天說，中央流行疫情中心指揮官陳時中表現良好，但都沒有休息，疫情發展遙遙無期，應該思考前線指揮官調度問題，包括備位指揮官或代班人選，讓陳時中能夠休息幾天。行政院長蘇貞昌說，「我是有想，但不太敢講」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。郭國文提到，台灣國家隊防疫表現不簡單，現階段平均都是第一名，總統蔡英文的領導能力、蘇貞昌的治理能力、陳時中擔任指揮官的專業能力，都受到很大肯定。

郭國文說，疫情指揮中心成立至今，包括陳時中等人都沒有休息。郭國文先詢問勞動部長許銘春，從勞動觀點對於衛福部長、次長忙於防疫有何建議；許銘春回應，「太辛苦了，需要適度的休息」。

郭國文指出，現在各部會都在思考異地備援、異地辦公，蘇貞昌也是愛將惜才的人，陳時中表現這麼好但是疫情發展遙遙無期，這個先發投手要投多久？有無備位指揮官或是代班人選，讓陳時中休息幾天。

蘇貞昌答詢提到，公務員責任在身，遇到這麼困難時候，大家都覺得責任重大。

郭國文詢問，疫情遙遙無期，就像先發投完九局，後面還有延長賽，蘇貞昌心中有無備位指揮官人選。

蘇貞昌則說，「我是有想，但不太敢講」；蘇貞昌也說，像立委質詢可以掌控時間，立委質詢少問一點，讓官員休息，馬上就實現。

郭國文說，他的質詢時間原本是30分鐘，已經減了15分鐘，如果再減少，就沒時間質詢；他說，很多人覺得陳時中太操，有必要時，要讓陳時中休息，調度一下，讓行政院副院長陳其邁發揮一下也不錯，「不然台北市有個人也很肖想」。

郭國文提到，陳時中到處跑，地方縣市政府要求，陳時中就去，但他建議，不要每次都讓陳時中跑到最前線去與各個地方政府溝通，可以透過視訊會議，達成共識。（編輯：蘇龍麒）1090310