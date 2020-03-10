美眾議員致函世衛秘書長盼台灣參與　外交部感謝

（中央社記者陳韻聿台北10日電）武漢肺炎疫情全球延燒，美國「共和黨醫師連線」16位具醫師專業的聯邦眾議員6日聯名致函WHO秘書長譚德塞，呼籲邀請台灣參與WHO各項會議與活動。外交部今天表示誠摯感謝。

「共和黨醫師連線」（GOP Doctors Caucus）16位具醫師專業的美國聯邦眾議員6日聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，就WHO排除台灣參與表達嚴正關切，並以醫師立場呼籲譚德塞邀請台灣參與WHO各項會議、機制及活動。

外交部發言人歐江安表示，「共和黨醫師連線」共同主席瑞依（Phil Roe）及成員巴彬（Brian Babin）等人以醫師立場對WHO排除台灣參與表達嚴正關切，外交部對此表示誠摯感謝，也感謝美國國會向來積極推動協助台灣參與國際組織。

歐江安指出，無視疫情肆虐，中國政府仍一再伺機打壓台灣、限縮台灣國際空間，讓台灣遭WHO及國際民航組織（ICAO）等國際組織排除。美國國會及行政部門已高度關切中國的惡劣舉止，並對台灣的防疫努力與成果表示肯定。

此外，對於歐美地區武漢肺炎疫情持續惡化，是否影響來台訪賓行程，歐江安表示，台灣已建立完整防疫機制，對來台訪問的北美地區外賓也會進行完善檢疫作業，並加強防疫宣導。

歐江安指出，北美地區的邀訪作業仍依計畫進行，並將視該地區疫情發展，依中央流行疫情指揮中心決定作適當調整。若有訪賓或訪團礙於亞洲地區疫情發展而取消或延後訪台行程，外交部也會尊重。此原則也適用來自歐洲地區的訪賓。

此外，歐江安說，外交部人員近期並無出訪歐洲相關計畫；未來如有公出需求，將參考旅遊警示燈號通盤考量、採取必要防疫措施。（編輯：謝佳珍）1090310