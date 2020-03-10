民眾黨推荐3考監委人選 立法院前處長入列

（中央社記者郭建伸台北10日電）民眾黨今天公布海選的監委及考委人選，監委人選分別是前考選部長政務次長邱吉鶴、退休的立法院前公報處長尹章中；考委人選則是曾任台北市政府廉政委員陳韜。

第5屆監察委員及第12屆考試委員即將屆滿，總統府2月18日公告，監察委員與考試委員提名審薦小組將接受各界推薦，截至3月10日；而台灣民眾黨也在2月底公告將海選考監委，主席、台北市長柯文哲也參與評分，之後也會將人選推荐給總統府。

民眾黨今天發布新聞稿並公告海選結果，監委部分有2位人選，分別是邱吉鶴及尹章中。

民眾黨指出，邱吉鶴曾擔任過考選部政務次長、行政院研考會處長等，公職資歷達32年，尤其對內政公安及社會福利等領域涉入最深，相當了解文官體制發展，並有10年教授財經課程經驗。

民眾黨指出，尹章中有42年文官經驗，從基層村里幹事到歷經立法院5個主管職務，熟悉政府運作，民國107年獲得全國模範公務人員殊榮；近年來則致力於文化創意、地方創生、政策行銷演講。

此外，考委人選陳韜長期參與公共政策的制訂，曾擔任3年台北市政府廉政委員、經建會公共計畫審查委員與政府相關計畫委員等職務。

民眾黨指出，監察權及考試權常常被抨擊效能不彰，過去甚至有監察委員被質疑濫權，考試委員更在政府精簡財政的政策下，從過去的19人下修至7至9人，導致考、監兩院的存廢問題已爭論多時。

民眾黨表示，支持透過修憲程序，討論考監存廢議題，在此之前，需要先有更多外部活水進入體制，才能有效推動組織改造，讓考、監兩院「以民眾為本」。（編輯：林孟汝）1090310