談台美建交 AIT：改變現狀恐威脅穩定

（中央社記者陳韻聿台北10日電）美國在台協會發言人孟雨荷今天回答網友「台美建交」提問時表示，維持現狀給台海兩岸和平繁榮40年，嘗試改變此現狀會威脅穩定，不可諱言，這個情況並不完美，但現在的美台關係是史上最好。

美國在台協會（AIT）今天在臉書專頁分享「請問發言人」系列影片之一，由發言人孟雨荷（Amanda Mansour）答覆網友提問。其中，「美國可以和台灣建立正式邦交關係嗎」是最熱門問題之一；有網友建議，台灣應成為美國第51個州。

孟雨荷說，台灣是美國的最好朋友、最重要夥伴之一，1979年生效、規範美台非正式關係的「台灣關係法」，目標為保障美台積極合作和緊密聯繫。

她表示，美方認為，維持現狀給台海兩岸社會經濟提供和平繁榮40年，嘗試改變此現狀會威脅穩定。

孟雨荷也說，不可諱言，這個情況並不完美，但AIT認為，美台關係一直進步，現在的美台關係是史上最好，AIT也以「真朋友，真進展」形容美台關係。

對於網友另一個問題「美國的立國精神是什麼」，孟雨荷回答，美國的基本價值就是自由和平等；此外，政府的權力來自民眾，而非民眾的權力來自政府，儘管現實有時不符此精神，但民主國家應致力於持續改善。

孟雨荷說，就這方面而言，美台有共同的民主價值觀，都屬於全球民主家庭。（編輯：謝佳珍）1090310