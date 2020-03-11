江啟臣未提九二共識 卓榮泰：看到態度上有轉變

民進黨主席卓榮泰11日說，國民黨正在面臨黨內的體質，和一中、九二等很難處理的問題，外人不宜講太多，「但我們看到至少他們態度上有轉變」。中央社記者葉素萍攝 109年3月11日

（中央社記者葉素萍台北11日電）國民黨新任主席江啟臣在就職典禮未提九二共識，民進黨主席卓榮泰今天回應，至少態度上有轉變；至於是否代表國民黨將走向本土化，他認為，短時間看不出國民黨有很大改變，但方向如果是這樣，願意一起來努力。

江啟臣今天下午首次以黨主席身分主持國民黨中常會。卓榮泰下午出席民進黨中常會前受訪，媒體問到，江啟臣就職時未提九二共識，未來是否也將走向本土化。

卓榮泰說，「短時間不一定看得出來」，但他首先要恭喜江啟臣在國民黨主席補選順利，江啟臣選後發表的談話，「我們也都注意到了，跟他（江啟臣）心有戚戚就是，我在（臉書）祝福的一段話當中，他有聽進去」。

卓榮泰指出，國民黨正面臨黨內的體質，和一中、九二等很難處理的問題，國民黨黨內先進們應該好好去思考，外人不宜講太多，「但我們看到至少他們態度上有轉變」；他說，短時間看不出國民黨有很大改變，但方向如果是這樣的話，願意一起來努力。

國民黨日前的黨主席補選結果出爐後，卓榮泰也送上祝賀花籃，期盼未來兩黨可以「民主同行」、「台灣共贏」。去年初補選當選民進黨主席的卓榮泰並在臉書說，一年多來民進黨努力改變黨的體質，勇敢面對接二連三的各種考驗，他深知這是一條不能回頭的改革路，民進黨走過來了，期盼國民黨也能順利走向未來。（編輯：林興盟）1090311