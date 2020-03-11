澳洲駐台代表：持續支持台灣加入WHO

立法院長游錫堃（右）11日接見澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）（左）時指出，感謝澳洲長久以來對台灣的友善；高戈銳表示，將持續支持台灣加入世界衛生組織（WHO）等各項有意義國際組織。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 109年3月11日

（中央社記者范正祥台北11日電）立法院長游錫堃今天接見澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）時指出，感謝澳洲長久以來對台灣的友善；高戈銳說，將持續支持台灣加入世界衛生組織（WHO）等各項有意義國際組織。

高戈銳一行至立法院拜會游錫堃，立法院秘書長林志嘉等人在場。

游錫堃致詞時歡迎高戈銳一行到訪，並提到每次看到澳洲的訪賓都會非常高興。

游錫堃指出，他1996年擔任宜蘭縣長時舉辦國際名校划船邀請賽，當時邀請澳洲雪梨大學跟墨爾本大學參賽，之後當他到澳洲雪梨大學訪問時，發現雪梨大學將當時參賽照片貼在校史教室，更受到當時校長的熱情接待，至今讓他印象深刻。

他說，擔任宜蘭縣長時，當時的縣政府和縣政中心建設規劃，也曾參考澳洲坎培拉的都市計畫。

游錫堃表示，藉此機會，感謝澳洲長久以來對台灣的友善，台澳邦誼非常好，感謝高戈銳長期以來推動的外交工作。

他指出，澳洲是台灣青年選擇出國打工累積工作經歷和學習外語的好選擇，澳洲不管是在環保生態維護、動物保護、農業發展等方面，都非常值得台灣學習。

另外，游錫堃表示，感謝澳洲總理莫里森（Scott Morrison）去年在台灣大選期間2019年12月2日成立反間諜特別小組，打擊澳洲境內外國干預威脅，讓國際更了解假新聞以及間諜威脅從何而來，也感謝澳洲曾派出軍艦經過台灣海峽，透過台海自由航行避免南海變成中國內海海域。

高戈銳致詞時祝賀游錫堃當選第10屆立法院長。

畢業於澳洲雪梨大學的高戈銳說，得知游錫堃與雪梨大學的淵源特別高興。

高戈銳指出，台灣在印太區域內扮演重要戰略位置，不僅是澳洲重要夥伴，更是亞洲的民主燈塔。

高戈銳表示，肯定台灣在武漢肺炎防疫上，很早就啟動許多相關應變措施，讓澳洲欽佩不已，未來也將持續支持台灣加入WHO等各項有意義國際組織。

他指出，澳洲近幾年陸續推動有關反間諜法、外國影響力透明化及禁止外國政治捐款等措施，未來希望加強與台灣在經貿及再生能源領域的合作。

會見過程中，游錫堃與高戈銳就台澳雙邊專門技術認證、台灣處理武漢新冠肺炎措施、台澳在教育文化及再生能源領域的合作成果、南海主權爭議等議題交換意見。（編輯：郭萍英）1090311