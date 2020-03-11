張益贍辭北市文基會副執行長 遭民眾黨開除黨籍

（中央社記者梁珮綺、郭建伸台北11日電）台北市文化基金會副執行長張益贍遭爆與黨團助理蔡宜芳婚外情，被議員要求請辭。張益贍稍早發表聲明，表示個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，將辭文基會副執行長。

民眾黨下午發表聲明，因後續有事證顯示，張益贍在未經民眾黨黨中央授權情況下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，相關違紀事宜已違反黨章所規範之「正直誠信」原則，嚴重毀損民眾黨形象，經中評會下午開會討論後，決定給予張益贍開除黨籍處分。

張益贍聲明表示，因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉。希冀各界關心人士給予本人處理個人問題的時間與空間。

他說，將在今天辦理程序，辭去台北市文化基金會副執行長一職。

台北市副發言人戴于文表示，張益贍已向市長柯文哲報告辭職一事，柯文哲予以尊重，並希望張能妥善處理個人相關爭議。

周刊王報導，張益贍與蔡宜芳多次私下幽會，並被目擊在車上激吻，且進出汽車旅館，由於張益贍已婚有小孩，傳出婚外情後引發熱議。

國民黨市議員應曉薇、民進黨市議員簡舒培皆要求張益贍請辭，應曉薇發聲明指出，張益贍擔任市府重要基金會職務，領高薪卻未善盡職守，等同浪費公帑，文基會應公布出勤狀況，張應請辭。

簡舒培透過臉書表示，文基會增設一名月領10多萬元的副執行長，卻蹺班約會，並公器私用擔任立委候選人褓母，最後扯出黃色風波，這不但是酬庸，更是濫用公家資源。（編輯：李亨山）1090311