高雄選委會主委人選 中選會：合法任用就支持

高雄市副市長陳雄文兼高雄市選委會主委惹議，中選會主委李進勇（圖）12日表示，只要是合法任用的選務工作人員，中選會就支持他，對於地方選委會主委任命，尊重地方政府，但會依法審查。中央社記者王騰毅攝 109年3月12日

（中央社記者王承中台北12日電）高雄市副市長陳雄文兼高雄市選委會主委惹議，中選會主委李進勇今天表示，只要是合法任用的選務工作人員，中選會就支持他，對於地方選委會主委任命，尊重地方政府，但會依法審查。

發起罷免高雄市長韓國瑜的公民團體日前檢舉陳雄文違反公職人員利益衝突迴避法，要求陳雄文須立即免兼高雄市選委會主委。陳雄文表示，最好方法就是在公職人員選舉罷免法中規範清楚，只要法律有規範，一切依法辦理。

立法院內政委員會今天上午邀請李進勇列席進行中選會業務報告並備質詢，民進黨立委沈發惠在質詢時表示，陳雄文是政務副市長，若韓國瑜被罷免，陳雄文也會喪失政務任用的資格，罷免案跟陳雄文有相當直接的利益關係，雖未違法，但是否適當。

李進勇指出，對於地方選委會主委任命，中選會都是尊重地方政府。中選會的立場是，合法任用的選務工作人員，中選會就支持，希望期待高雄市選委會公正地執行選務工作。至於是否有利，有很多延伸，恐怕中選會不適宜做臆測。

李進勇表示，根據相關辦法，地方選委會主委都由地方首長、副首長及秘書長出任，且選委會都是採取合議制，罷免書審核都必須要經過委員會開會討論，並非主委可以單獨決定。

不過，李進勇指出，罷免案領銜人有提出申請，陳雄文要根據公職人員利益衝突迴避法進行迴避；但中選會還要依法來進行審查，不方便就個案發表意見。（編輯：張良知）1090312