口罩2.0首日預購 網路塞車調整頻寬因應

口罩實名制2.0於12日上午9時上線，「健保快易通」APP頓時湧入超過8萬人，造成系統壅塞。健保署長李伯璋（中）表示，11日已緊急把流量從1GB升級成4GB，但民眾可能希望第一時間就預購到，導致一開放瞬間湧入大量流量，他強調，後續還有好幾天可預購，民眾不用趕著第一天預購。中央社記者裴禛攝 109年3月12日

（中央社記者顧荃台北12日電）口罩實名制2.0今天上路，一度傳出網站與APP塞爆等狀況。行政院發言人Kolas表示，使用電腦與自然人憑證認證，預購相當順暢，使用健保卡或APP稍早確實一度塞車，正調整頻寬因應。

口罩實名制2.0今天上午9時上路，民眾可透過電腦與讀卡機，用健保卡或自然人憑證認證在網站預購口罩，或可藉由健保快易通行動APP手機認證預購。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）上午出席行政院院會後記者會時表示，到上午11時為止，口罩實名制2.0共完成3.5萬筆交易，其中2萬筆透過手機APP，1.5萬筆透過電腦網站。

Kolas說，若是使用桌上型電腦、且是使用自然人憑證插卡認證，預購相當順暢，如果使用健保卡認證或手機APP，稍早的確有網路塞車。

Kolas呼籲民眾不用緊張，稍早同時有非常多人湧入APP或網站才造成網路塞車，但還有6天可以預購，可以分散時間；目前健保署跟中華電信正在調整頻寬。

媒體詢問，在台的外國人是否可透過口罩實名制2.0購買口罩。

衛福部次長何啟功表示，目前必須要用健保卡或自然人憑證認證，外國人如果只有居留證將無法使用；若外國人曾認證過手機APP，也許可以利用；至於是否會推出雙語版服務，何啟功說，將視需要，要求中華電信或健保署做適當處理。

何啟功表示，口罩實名制2.0上路後，未來將視口罩分配量，如果供給足夠，會考慮一次多預購幾週，或調整每次購買的量，疫情指揮中心將會做細部討論。（編輯：郭無患）1090312

口罩實名制2.0於12日上午9時上線，「健保快易通」APP頓時湧入超過8萬人，一度大當機，導致系統壅塞。健保署長李伯璋（坐者左4）與資訊組團隊在台北召開即時監控會議，處理壅塞情況。中央社記者裴禛攝 109年3月12日

健保署12日統計，口罩實名制2.0上午9時一開放，頓時湧入超過8萬人，導致壅塞；上線1個半小時，計有逾2萬人成功透過健保APP或在網站上插健保卡預購到口罩。健保署上午在台北召開即時監控會議，處理網站壅塞情況。中央社記者裴禛攝 109年3月12日