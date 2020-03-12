促轉會：未調查法官有無參與轉型正義課程

（中央社記者游凱翔台北12日電）媒體今天報導，促轉會與立委配合，要求法院調查法官有無參加轉型正義課程。促轉會回應，法官學院自107年起就辦理相關課程，目的是讓公務員從歷史學會教訓，但並沒有調查法官參與的狀況等情事。

中時電子報報導，據傳立法委員與促進轉型正義委員會「配合」，要求法院院長調查法官有無參加轉型正義課程、多少法官上過課，讓被詢問的法官擔心遭秋後算帳。

促轉會下午發布新聞稿表示，法官學院為提昇人權保障意識、深化歷史與民主對話，早在促轉會成立前，自民國107年起開始就辦理相關課程，內容包括參訪國家人權博物館景美、綠島園區，也邀請學者專家講授轉型正義與民主化相關課程，研習中也邀請政治受難者前輩現身說法，課程頗受好評，也持續辦理至今。

促轉會指出，轉型正義要反省的是政府在威權統治時期對人權造成的侵害，各政府部門若能透過相關課程，使公務人員從歷史中學習教訓，確保不重蹈覆轍，更是重要的民主深化工程，促轉會感謝法官學院在辦理研習課程的用心，也感謝立法委員對此議題的關心。

促轉會表示，法官學院曾在107年8月來函邀請促轉會推薦課程講師，後來因故取消。此外，促轉會並無參與法官學院轉型正義課程的運作，或對上課學員進行相關調查，因此，並不存在如媒體報導等情事。（編輯：郭無患）1090312