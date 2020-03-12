蘇貞昌：超前部署 防長照機構社會住宅群聚感染

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院長蘇貞昌今天表示，有鑑於近期美國與韓國發生長照機構或社會住宅群聚感染，請疫情指揮中心基於超前部署原則，設想最壞的狀況，擬定相關因應方案。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，3週前他曾說武漢肺炎擴散到全世界30個國家，到今天已經超過110個國家淪陷；當時確診人數7萬5000人，且絕大多數都在中國，現在則已逼近12萬人，歐盟國家已全數淪陷，美國疫情也同樣發展很快，南韓也近8000例。台灣目前已經解除隔離出院的有17人，還算守住第一波疫情，此時此刻必須嚴防第二波疫情。

蘇貞昌指出，有鑑於近期美國發生長照機構、韓國發生社會住宅爆發群聚感染的案例，為避免相同的問題在台灣發生，請指揮中心及相關主管部會，基於超前部署原則，設想最壞的狀況，擬定相關因應方案，如果萬一發生時，也要能夠快速反應，做好適當分流，防止疫情進一步擴大。

蘇貞昌表示，現在口罩產能每日已突破1000萬片，第二批武漢包機11日凌晨順利返回台灣，政府採取高規格、嚴謹周全的檢疫措施，順利接回361名民眾，並統一集中隔離檢疫。

他說，台灣在面對如此嚴峻疫情考驗，舉國上下一心，產官學密切合作，組成各種防疫國家隊，從健保系統勾稽旅遊史、口罩加速量產、實名制施行、甚至現在進化到2.0的網購平台等，都比世界各國早了好幾步。

他表示，縱然疫情帶來許多衝擊，但民眾所展現的團結力量，讓台灣主體意識與國家認同更為凝聚，相較其他國家為疫情所困，人民所產生的焦慮與惶恐，表現在搶購物資、歧視行為等，台灣的防疫作為更倍受國際肯定。除了上週美國醫學權威期刊有專文外，也陸續獲英、美、日、法、德、韓等多國主流媒體的報導，台灣人民感受到更多的是，「我台灣，我驕傲」的幸福與光榮感。（編輯：蘇志宗）1090312