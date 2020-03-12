綠委提案 雇主任意終止受檢疫隔離勞工契約有刑責

（中央社記者王揚宇台北12日電）武漢肺炎疫情蔓延，為保障勞工權益，民進黨立委蘇巧慧等人提案修法，雇主不得於勞工有檢疫、防疫或治療等隔離管制或徵調期間任意終止勞動契約，違者可處6月以下徒刑或併科新台幣30萬元以下罰金。

武漢肺炎蔓延，社會各界投入防疫作戰行列；民進黨立委蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸、伍麗華、林宜瑾、何志偉等27人提案修正勞動基準法，增訂第13條之1、修正第42條及第77條，保障勞工權益。

根據蘇巧慧等人的提案說明指出，勞工因依傳染病防治法，受有遷入指定處所或管制區域的命令，以接受檢疫、治療等隔離管制措施，以致未能屢行勞動契約，此受有法律阻卻的正當理由。

因此，基於鼓勵勞工對於履行防疫相關措施及徵調作業的社會責任與公益表現，「雇主不得於勞工受有檢疫、防疫或治療等隔離管制或徵調期間，任意終止勞動契約」。

另外，修正草案中也規定，勞工依傳染病防治法的規定，於指定處所或區域，接受檢疫、防疫或治療等隔離管制者，於隔離期間，雇主不得強制或容許其至工作場所從事勞動。但經雙方協議且不違反隔離管制命令內容，經主管機關核定，勞工得繼續提供勞務。

倘若違反上述規定，草案明定可處6個月以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。（編輯：紀淑芳）1090312