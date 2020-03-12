台北法案 游錫堃：台美邁向更堅實緊密里程碑

（中央社記者范正祥台北12日電）立法院長游錫堃今天在臉書發文表示，美國參議院通過「台北法案」，這是台美關係將邁向更堅實緊密里程碑的重大證明。

游錫堃表示，美國參議院繼眾議院之後，通過「台北法案」，顯示美國最高民意機關的國會參眾兩院不分黨派、壓倒性的一致支持台灣。

游錫堃指出，「台北法案」的全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案 」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），其中主要精神之一，就是「支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他必須具備主權國家身分的國際組織取得觀察員身分」；「美國將透過美國意見的表達、投票及影響力，支持台灣取得會員或觀察員身分。」

他認為，意思就是「美國力挺台灣加入國際組織」，以及「美國將以實際行動，並且動用國際影響力支持台灣。」

游錫堃在臉書表示，高興，美國參議院通過了「台北法案」。「在此，我以院長身分向美國國會以及美國人民表達最誠摯的感謝。」（編輯：蘇志宗）1090312