憂鬱症發言爭議 王婉諭：吳宗憲應更自律謹慎

（中央社記者王揚宇、葉俐緯台北12日電）時代力量立委王婉諭今天表示，藝人吳宗憲在節目中指憂鬱症的原因是因為不知足等語，這種言論是混淆社會大眾對於憂鬱症的認知，甚至是污名化，吳宗憲在發表言論時應該更自律、謹慎。

王婉諭今天在臉書粉絲專頁發文指出，昨天的「綜藝大熱門」節目中，主持人吳宗憲面對曾經罹患憂鬱症的來賓說，「所有憂鬱症的患者仔細聽著，憂鬱症的原因，聽好囉！都是因為這三個字，不知足！」

王婉諭說，憂鬱是每個人都會有的情緒，很遺憾在目前已算相對進步的社會中，仍然還是會看到這種對於憂鬱症的不了解，而發表的輕率發言。

王婉諭指出，這種話非但是對患者的進一步傷害，更是混淆社會大眾對於憂鬱症的認知，甚至是污名化。憂鬱症患者不是因為不知足，從傳統的疾病觀點上來看，他們可能只是心生病了，就像身體會感冒一樣，憂鬱症就像是心理上感冒一樣，並非患者能自主控制的。

王婉諭認為，憂鬱是每個人都會有的情緒，而憂鬱症則是因為大腦裡的神經物質分泌失調，導致持續處於難過的狀態中，影響人們的感受、思考，以及行為，產生各種心理以及身體上的問題，同時也影響了日常工作與生活。說憂鬱症患者是「不知足」，赤裸裸地凸顯了評論者的歧視。

王婉諭說，吳宗憲這樣的發言，無疑是再次抹煞了許多心理健康的第一線人員與同儕團體的努力。罹患憂鬱症的朋友若看到這樣的言論，不僅可能情緒因此受到影響，還有可能導致他們不敢尋求相關的醫療資源協助。

王婉諭最後提到，她想和吳宗憲說，「作為公眾人物，若您認為您還是綜藝一哥，在發表言論時，應該要更為自律、謹慎才是。」

對此，吳宗憲接受中央社記者電訪時表示，他質疑王婉諭有沒有看過整集節目內容，只因為有部分媒體斷章取義，因而導致誤解，根本是危言聳聽，製造對立。

吳宗憲說，當時在節目中原意是希望好友能走出憂鬱症陰霾，多看看深愛他、關心他的朋友，就像悲觀的人只看到失去部分，「難道這樣說有錯嗎？」

吳宗憲也表示，請節目製作人在YouTube上保留這集節目，讓所有人去看看當時他在節目中說法。（編輯：蘇志宗）1090312