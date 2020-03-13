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首頁 / 政治

聯合國女性參政圖未區分台灣中國 外交部促更正

最新更新：2020/03/13 11:14

（中央社記者陳韻聿台北13日電）聯合國婦女署近日公布全球女性參政圖表，將台灣與中國視為一體，未獨立列出台灣資料。外交部今天說，相關組織忽視台灣在女性參政的卓越成就及兩岸互屬不同政治體制的客觀事實，已要求更正。

聯合國婦女署（UN Women）與國際國會聯盟（IPU）公布截至1月1日全球各國女性部會首長、國會議員比例排名等資料，並繪製地圖。

不過，相關圖表並未獨立列出台灣，在按比例等級區分顏色的地圖上，台灣與中華人民共和國都以紅色呈現，意味製圖者將台灣與中國視為一體。

外交部發言人歐江安指出，外交部對聯合國婦女署與國際國會聯盟忽視台灣在女性參政方面的卓越成就，且不當將台灣與中國視為一體，表達強烈抗議與不滿。外交部已指示駐紐約辦事處在第一時間向聯合國婦女署表達最嚴正抗議，並要求更正。駐紐約辦事處將持續透過各種管道及方式積極進洽。

歐江安強調，台灣在性別平權的優異表現有目共睹，包括總統蔡英文今年1月以中華民國（台灣）選舉史上最高票連任成功；此外，第10屆立法委員的女性立委占總席次41.59%，根據國際國會聯盟統計，台灣的女性國會議員比例居亞洲之冠。

歐江安說，台灣將持續密切注意後續發展，也呼籲國際社會共同敦促聯合國秉持專業，正視並尊重台灣與中華人民共和國互不隸屬，以及兩岸屬於兩個截然不同政治體制的客觀事實。（編輯：張均懋）1090313

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