主席身分首參加黨團大會 江啟臣提案下修公民權

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨立委江啟臣今天首度以黨主席身分參加國民黨團大會，黨團總召林為洲今天說，以後黨團跟黨中央完全沒有距離，這是國民黨重大改變，江啟臣也提出第一個提案下修18歲公民權，還加碼下修參政權。

國民黨立法院黨團上午舉行黨團大會，江啟臣首度以黨主席身分出席，跟黨團幹部總召林為洲、書記長蔣萬安一起坐在台上。

媒體詢問，跟黨主席一起開會是否會尷尬，林為洲表示，不會尷尬，而是很有趣，工作人員一開始還忘記做名牌，臨時才做了主席的名牌。

至於黨主席參加會議是否會影響黨團自主，林為洲說，當然不會，以後黨團就跟黨中央完全沒有距離，主席在哪裡，黨中央就在哪裡。

他表示，主席天天跟立委在一起，這是國民黨很重大的改變，以前主席都高高在上，現在掉到凡間，跟他們一樣都是國會議員。

林為洲透露，江啟臣今天提了第一個提案下修18歲公民權，還加碼參政權也要下修到20歲，年輕主席的提案就會跟年輕人有關，這個版本很快就會出來，最快16日就會召開記者會。

媒體詢問，現在都怎麼稱呼江啟臣，林為洲先開玩笑說，「當然是說主席你過來，」他說，都還是叫他啟臣，比較少叫主席，這是好事情，國民黨要接地氣先從主席開始。

首席副書記長林奕華說，這一次黨團大會位置安排是讓書記長做中間，而不是主席做中間，江啟臣是立委出身，非常清楚黨團分際，對於主席的角色也拿捏很周到；立委鄭麗文說，不會尷尬，大家都是同黨，彼此很熟。（編輯：郭萍英）1090313