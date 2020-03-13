江啟臣傾向不設副主席 黨務人事最快18日出爐

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨主席江啟臣就職4天，外界關注黨務人事布局。知情人士表示，目前仍在最後徵詢，最快18日中常會前底定，目前已傾向不任命副主席，秘書長職缺未定，文傳會代理主委王育敏留任機率高。

針對國民黨務人事布局，與江啟臣同屬青壯世代的前立委李彥秀、柯志恩、顏寬恒等人都被點名可能全面接班黨職，不過，江啟臣近日受訪時皆表示，還在進行徵詢，一切以他公布的為準。

在黨主席補選期間盛傳，力挺江啟臣的國民黨中央委員連勝文可望出任第一副主席，引發爭議。黨內人士也認為，連家畢竟給人買辦的形象，江啟臣可以任用連系人馬，但用連勝文本人，可能不是那麼適當。

知情人士表示，目前江啟臣傾向不任命副主席，主要是江啟臣盼組織扁平化，民進黨也沒有副主席職務，國民黨再任命副主席已經沒有意義。

另外，知情人士說，江啟臣提出了集體決策平台，其中納入了縣市長、民意代表等，某種程度也取代了過去副主席諮詢或安撫派系的功能，副主席的存在意義不大。

至於秘書長一職，李彥秀的呼聲高，不過，知情人士指出，秘書長職務確實尚未確定；文傳會方面，幾乎確定由代理主委王育敏真除，行管會由於要處理與黨產會的官司，業務專業且複雜，現任主委邱大展留任機會高。

組發會主委方面，黨內有人向江啟臣推薦前組發會主委李哲華，不過，黨內人士指出，也有傳出前立委顏寬恒是可能人選，顏有台中黑派背景，具有組織動員能量。

另江啟臣日前主張，要在黨主席辦公室下設數位科技長，負責新媒體事務等，黨內也有人點名柯志恩或前立委許毓仁是適合人選；在國際事務部方面，黨內知美派立委陳以信呼聲也很高。

青壯派立委私下表示，江啟臣還沒跟他們說最後的人事決定，他們有給江啟臣一些建議，包括應符合年輕化、具有民意基礎等大方向。

至於黨內也有人質疑青壯派無法扛起黨務，該立委說，現在的國民黨就是要改革過去的既定印象，過去國民黨處理黨務或是打選戰的方式，都未必符合現在民意需求，讓新的人來試試看，未必不好，有機會開創新格局。（編輯：紀淑芳）1090313