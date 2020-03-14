防疫如作戰 國防部全面勸阻官兵出國

（中央社記者陳韻聿台北14日電）武漢肺炎疫情全球延燒，國防部2月針對29個疫情高風險國家地區勸阻官兵前往（包括過境）。國防部今天說，目前此勸阻政策已擴及全球「所有」國家地區，轄下各單位暫停核准官兵出國旅遊申請。

國防部發言人史順文少將告訴中央社記者，防疫視同作戰，國防部按中央流行疫情指揮中心指導完成各項應變準備，重點在維持戰訓任務正常、確保國軍戰力完整。有鑑於全球面臨武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情威脅，國防部決定採取高標準作為，防堵疫情進入營區。

史順文說，國防部已要求各單位暫停核准官兵出國旅遊申請；已核定的個案，則加以勸阻，勸說行程延後或取消。

史順文強調，若有一定要出國的個案，必須經高階主管核定，返台後，則必須嚴格執行14天居家自主健康管理。

史順文指出，由於難以避免轉機或途經各國時的感染疑慮，國防部在2月即對官兵出國旅行採原則性勸阻。有鑑於全球疫情未趨緩和，史順文說，部隊主官會親自向官兵說明，為避免境外感染，考量個人、家庭及國軍整體健康安全，所有官兵應共體時艱，暫緩出國行程。（編輯：紀淑芳）1090314