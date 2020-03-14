村里幹事居家檢疫關懷 內政部擬基本補助2千元

（中央社記者王承中台北14日電）武漢肺炎特別預算內政部編列新台幣3880萬元，協助村里長、村里幹事進行居家檢疫關懷，內政部次長陳宗彥今天表示，初步規劃服務4個以下的居家檢疫者，基本補助2000元，目前仍在研擬相關標準。

行政院因應武漢肺炎的特別預算共編列新台幣600億元，其中，內政部編列1億6923萬元，主要是支應國境線防檢疫業務及協助檢疫場所勤務6811萬元、執行入出境查驗人流管理5661萬元，以及辦理社區防疫追蹤及居家檢疫者服務4451萬元。

在辦理社區防疫追蹤及居家檢疫者服務，補助地方政府辦理居家檢疫者各項服務措施所需經費3880萬元。

陳宗彥今天告訴中央社記者，這筆預算主要是提供給村里長、村里幹事等第一線人員，執行居家檢疫關懷的費用。初步規劃村里長、村里幹事服務4個以下的居家檢疫者，基本補助2000元，每增加一個個案，就多補助300元到500元。

不過，陳宗彥說，內政部正在擬定相關標準，待報行政院核定後就會核發。

內政部官員指出，這筆預算主要是協助村里長、村里幹事等第一線人員在執行居家檢疫關懷時，衍伸出的各種費用，如通訊費、交通費等，這筆預算將會撥給地方政府運用。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，有中港澳、韓國、義大利及伊朗旅遊史的民眾，入境後都需進行14天的居家檢疫，並由村里長、村里幹事負責協助關懷，每天撥打電話進行追蹤紀錄。（編輯：郭萍英）1090314